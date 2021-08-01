Denize dolgu yapılarak inşa edilen havalimanı hangisidir? İşte, KPSS'de sorulan o sorunun cevabı

Dünyanın ilk deniz üstü havaalanı ülkemizde yapıldı. 2021 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınavında bu havalimanına yer verildi. "Denize dolgu yapılarak inşa edilen havalimanı hangisidir?" sorusuyla gündeme gelen havalimanının adı ve yapıldığı yer araştırılıyor. İşte KPSS'de sorulan o sorunun cevabı.