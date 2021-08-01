Denize dolgu yapılarak inşa edilen havalimanı hangisidir? İşte, KPSS'de sorulan o sorunun cevabı

Dünyanın ilk deniz üstü havaalanı ülkemizde yapıldı. 2021 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınavında bu havalimanına yer verildi. "Denize dolgu yapılarak inşa edilen havalimanı hangisidir?" sorusuyla gündeme gelen havalimanının adı ve yapıldığı yer araştırılıyor. İşte KPSS'de sorulan o sorunun cevabı.
DENİZE DOLGU YAPILARAK İNŞA EDİLEN HAVALİMANI HANGİSİ?
Ordu-Giresun Havaalanı dünyada denize dolgu yapılarak inşa edilen ilk havalimanıdır. Avrupa'nın ilk, dünyanın dördüncü hava meydanı özelliği taşımaktadır. Karadeniz'de inşa edilen bu havalimanı 15 Mart 2015'te hizmete açılmıştır.