Kamu personeli olmaya hazırlanan yüz binlerce memur adayı bugün sınavda ter dökecek. Adaylar KPSS sınav giriş belgesi almak için kırtasiyeler açık mı diye merak ediyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden temin edilen belgeler, KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır, nereden çıkartılır sorusuyla inceleniyor. İşte sınava dair merak edilenler ve KPSS giriş belgesi alma ekranı!

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar daha önce sınava başvuru yaparken kullandıkları ÖSYM giriş bilgileriyle AİS'e giriş yapmalıdır. Daha sonra güncel işlemler ekranındaki 2021-KPSS Lisans butonuna tıklanarak sınava giriş belgesine ulaşılır. Bu aşamada belgenin indirilmesi ve çıktısının alınması gerekmektedir.