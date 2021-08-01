Milyonlarca memur ve öğretmen adayının emeklerinin karşılığını alacağı KPSS sınav tarihi geldi çattı. Yüz binlerce aday sabahın ilk saatlerinden beri, "KPSS saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorusunun yanıtını arıyor. Bugün, memuriyet için Genel Kültür-Genel Yetenek (GY-GK) sınavı öğleden önce, öğretmenlik için gerekli olan sınavlardan Eğitim Bilimleri oturumu ise öğleden sonra yapılacak. Sınavlara katılacak adaylar, KPSS kaçta başlayacak, ne kadar sürecek diye araştırıyor. Eğitim Bilimleri sınavı kaç dakika sürecek, GY-GK sınavı kaç dakika sürecek, kaçta bitecek soruları yanıt arıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı.
KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
ÖSYM sınav takviminde KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavları kapsamında ilk oturum olan GY-GK sınavının 1 Ağustos Pazar günü gerçekleştirileceği duyurmuştu. GY-GK sınavı bugün saat 10:15'te başlayacak. Adaylar saat 10:00 itibariyle sınav binalarına alınmayacak. Tüm memur adaylarının katılacağı GY-GK oturumunun ardından öğleden sonra öğretmen adayları için Eğitim Bilimleri oturumu düzenlenecek.
KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
GY-GK saati: 10:15 – 12:25
Tüm adayların katılacağı Genel Kültür-Genel Yetenek sınavında her iki alandan 60'ar adet soru sorulacak ve sınav süresi 130 dakika olacak.
Eğitim Bilimleri: 14:45 – 16:25
Yalnızca öğretmen adaylarının katılacağı Eğitim Bilimleri oturumunda adaylara 80 soruyu cevaplamaları için 100 dakika süre tanınacak.
2021 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi)
Sınav tarihi: 7-8 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
Sınav tarihi: 15 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021
LİSANS KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2021 yılında 2021-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2021 e-YDS sonucu) kullanılacaktır.