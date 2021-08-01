KPSS kaçta bitiyor? GY-GK oturumu saat kaçta bitecek, KPSS Genel Kültür Genel Yetenek kaç dakika sürecek? Sınavdan en erken saat kaçta çıkılabilir?

KPSS kapsamında düzenlenen Genel Kültür Genel Yetenek oturumu saat 10:15'te başladı. Daha önce bildirildiği üzere; sınav binalarına saat 10:00'dan önce giriş yapan adaylar Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık derslerinde ter dökmeye başladı. Okul bahçelerinde adayları bekleyen yakınları, KPSS kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek diye araştırmaya koyuldu. "GY-GK oturumu saat kaçta bitecek?" sorusunun yanıtı için ÖSYM'nin sınav takvimi ve haberimiz inceleniyor. İşte KPSS sınav süresi ve bitiş saati.

KPSS SINAVI NE ZAMAN BİTECEK?

KPSS kapsamında uygulanan ilk oturum GY-GK bugün saat 10:15'te başladı. Adaylara 120 soruyu yanıtlamak için 130 dakika süre tanındı. Buna göre, sınavın 12:25'te bitmesi bekleniyor.