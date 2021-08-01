ÖSYM tarafından bu hafta sonu düzenlenecek olan KPSS için nefesler tutuldu. Son olarak Manavgat başta olmak üzere çeşitli illerimizde yaşanan yangın sebebiyle lisans sınavının ertelenmesi gündemde yer aldı. Tam bu noktada sınava girecek olan adaylar KPSS ertelenir mi, ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere 2020 yılında pandemi nedeniyle ilan edilen takvimde değişiklik yapılmış ve sınavlar ertelenmişti. Peki KPSS ne zaman, ertelendi mi? 2021 KPSS iptal mi, lisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte son bilgiler…
KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavları 1 Ağustos saat 10.15'de Eğitim Bilimleri Sınavı öğleden sonra saat 14.45'de yapılacak.
KPSS ertelenmeyecek. Yangın mağdurlarının sınava girememe ihtimaline karşı sosyal medyada KPSS ertelenir mi sorusuna yanıtına ilişkin yanıt aranıyor. ÖSYM'den bir açıklama yapılması ön görülüyor. Konuyla ilgili bir değişiklik olduğunda haberimizde yer alacaktır.
ÖSYM henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz yıllarda pandemi dolayısıyla ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavların tarihleri değiştirilmiş, sınav erteleme kararları gündeme gelmişti. Ancak KPSS için sınav giriş belgelerinin basılması ve sınava iki gün kalması erteleme kararını güçleştiriyor. ÖSYM ve ilgili makamlardan konuya ilişkin açıklamalar bekleniyor.
KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür – Eğitim Bilimleri sınavı, 1 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi sınavı, 7 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi ikinci sınav, 8 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. KPSS ÖABT sınavı, 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.
KPSS sonuçları, 16 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM'nin sonuç sayfasında açıklanacak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Kamu Personeli Seçme Sınavında 15 dakika kuralını uygulayacağını açıkladı. Buna göre adaylar, 10.15'te yapılacak sınav için en geç okul binalarına 10.00'da girmeleri gerekiyor. 10.00'dan sonra sınava girecek olan adaylar, sınav binalarına giremeyecek.