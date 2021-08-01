KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS 2021 puan hesaplama P1, P2, P3, P10, P121

2021 KPSS'nin genel yetenek ve eğitim bilimleri oturumlarının tamamlanması ve sorularıyla cevap anahtarlarının da ÖSYM tarafından duyurulması sonrasında doğru ve yanlış sayılarıyla puan hesaplama yapmak ve tahmini puanını öğrenmek isteyen adaylar "KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM ile 2021 KPSS puan hesaplama detayları ve tüm bilgiler şöyle;