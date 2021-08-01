Kamu kurum ve kuruluşlarına ilk defa atanacaklar için düzenlenen KPSS'de birtakım kriterler baz alınarak puan hesaplaması yapılır. Öğretmen olarak atanmak isteyen KPSS adaylarının ÖABT sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P 121 puan türünde branşlarına yönelik olarak istenen puanı aldıktan sonra öğretmen atamalarına başvurması gerekmektedir.
KPSS PUAN HESAPLAMA
MEB tarafından, ÖSYM'ce ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerde (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSS120 puan türü kullanılır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS İlkbahar Dönemi sonuçları kullanır.
Öğretmen atamaları için P10 ve P121 puan türü kullanılmaktadır. Her branşın taban puanı, atama döneminde bakanlıkça ilan edilmektedir. Bu taban puanlar genel olarak ataması yapılacak öğretmen sayısına ve branşa bağlı olarak değişmektedir.
KPSSP120 puanın hesaplanmasında testlerin ağırlığı aşağıdaki şekildedir.
|Genel Yetenek Testi
|Genel Kültür Testi
|
Eğitim Bilimleri Testi
|YDS (İlkbahar Dönemi)
|KPSSP120
|0,15
|0,15
|0,20
|0,50
ÖĞRETMEN ATAMALARINDA HANGİ PUAN TÜRÜ KULLANILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı' nın öğretmen ihitiyacını karşılamak amacıyla her yıl Ağustos ayında öğretmen ataması yapılmaktadır. Fakat bakanlığın ihtiyacı doğrultusunda farklı dönemlerde de öğretmen atamaları yapıldığı görülmektedir.
Öğretmen olarak atanmak isteyen KPSS adaylarının ÖABT sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P 121 puan türünde branşlarına yönelik olarak istenen puanı aldıktan sonra öğretmen atamalarına başvurması gerekmektedir.