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Giriş Tarihi: 1.8.2021 07:11 Son Güncelleme: 1.8.2021 07:11

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 KPSS lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 KPSS lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları, 1 Ağustos tarihinde yapılacak. Yüz binlerce aday, kendilerini ilgilendiren oturumlara katılım gösterecek. Bu noktada, 2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM tarafından KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih paylaşıldı. Peki, 2021 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

2021 KPSS maratonu 1 Ağustos itibarı ile başlıyor. Kamuda devlet memuru olmanın hayalini kuran adaylar, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumlarına katılım gösterecek. Adayların sınavlar öncesinde en çok araştırdığı konular arasında ise KPSS sonuçları geliyor. ÖSYM tarafından sınav takvimi paylaşılırken 2021 KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 KPSS lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2021 sonuçları, 16 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden duyurulacak.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 KPSS lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?
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