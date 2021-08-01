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Giriş Tarihi: 1.8.2021 09:31 Son Güncelleme: 1.8.2021 09:31

KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM 2021 KPSS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır, nasıl çıkartılır ve renkli mi olmak zorunda?

KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM 2021 KPSS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır, nasıl çıkartılır ve renkli mi olmak zorunda?

KPSS sınav yerleri için milyonlarca vatandaşın erişimine açıldı. Kamuda personel olmak isteyen adaylar 1 Ağustos Pazar günü uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans (Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumlarına katılacak. Adaylar KPSS sınav yerleri açıklandı mı araştırması yaparken giriş belgelerini sınav zamanı yanlarında bulundurmak zorundalar. Buna göre; ÖSYM ile 2021 KPSS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? KPSS sınav yerleri (sınav giriş belgesi) hızlı sorgulama ekranı!

Devlet kadrosunda çalışmak isteyen adaylar bu hafta sonu KPSS sınavına girecek. 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan lisans sınavı için gün sayan adaylar giriş belgelerinin açıklanmasını bekliyordu. Merakla beklenen KPSS sınav yerleri açıklandı. İşte 2021 ÖSYM ile KPSS sınav yerleri/giriş belgesi sorgulama ekranı!

KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI! KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI!

ÖSYM, 1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) sınavı oturumlarına girecek adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinilebilecek.

Adaylar, 1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için saat 10.00'dan sonra, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS NE ZAMAN?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek ve 130 dakika sürecek.

Eğitim Bilimleri : 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek ve 100 dakika sürecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.152te gerçekleşecek.

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45'te gerçekleşecek.

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KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM 2021 KPSS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır, nasıl çıkartılır ve renkli mi olmak zorunda?
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