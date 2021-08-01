ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlarda olduğu gibi Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) oturumlarında da çeşitli güvenlik önlemleri alınıyor. Bu kapsamda adayların sınav binalarına su, nüfus cüzdanı, sınav giriş belgesi dışında bir araç gereç sokması yasak kabul ediliyor. Bu nedenle adaylar, Sınava girerken eşyaları nereye bırakabilirim? KPSS'de bozuk para, telefon, cüzdan emanet bırakılır mı gibi sorularla ÖSYM'nin internet sitesini ziyaret ediyor. İşte "KPSS sınavında emanetçiler açık mı?" sorusunun yanıtı haberimizde.
KPSS SINAVINDA EMANETÇİLER AÇIK MI?
ÖSYM adayların özel eşyalarını emanet almamaktadır. Bu nedenle sınav merkezlerinde ve okul binalarında emanetçi bulunmamaktadır. Ancak sınav binalarının yakınlarındaki büfe, bakkal, kırtasiye ve benzeri işletmeler adayların özel eşyalarını belli bir ücret karşılığında emanet almaktadır. Fakat bu noktada sorumluluk kişiye aittir ve emanetçinin güvenliği konusunda ÖSYM sorumlu değildir.
KPSS SINAVINA HANGİ BELGELER GETİRİLMELİ?
Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:
a) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)
b) Geçerli kimlik belgesi: Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.)
Bunların dışında;
Sürücü belgesi,
Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,
Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
Su hariç yiyecek, içecek vb. gıda/tüketim maddeleri sokmaları yasaktır.
KPSS SINAVINDA ÇANTA VE KEMER YASAK MI?
Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır. (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun "ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI" maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.)