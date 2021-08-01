ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlarda olduğu gibi Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) oturumlarında da çeşitli güvenlik önlemleri alınıyor. Bu kapsamda adayların sınav binalarına su, nüfus cüzdanı, sınav giriş belgesi dışında bir araç gereç sokması yasak kabul ediliyor. Bu nedenle adaylar, Sınava girerken eşyaları nereye bırakabilirim? KPSS'de bozuk para, telefon, cüzdan emanet bırakılır mı gibi sorularla ÖSYM'nin internet sitesini ziyaret ediyor. İşte "KPSS sınavında emanetçiler açık mı?" sorusunun yanıtı haberimizde.

KPSS SINAVINDA EMANETÇİLER AÇIK MI?

ÖSYM adayların özel eşyalarını emanet almamaktadır. Bu nedenle sınav merkezlerinde ve okul binalarında emanetçi bulunmamaktadır. Ancak sınav binalarının yakınlarındaki büfe, bakkal, kırtasiye ve benzeri işletmeler adayların özel eşyalarını belli bir ücret karşılığında emanet almaktadır. Fakat bu noktada sorumluluk kişiye aittir ve emanetçinin güvenliği konusunda ÖSYM sorumlu değildir.