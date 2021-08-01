KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM ile KPSS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

KPSS 2021 bugün genel yetenek - genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla tamamlandı. Sınava giren adayların soru ve cevap anahtarlarına da erişmesinin ardından sınav sonuç açıklanma tarihi merak konusu olarak KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? sorusu üzerinden yapılan araştırmalar yoğunlaştı.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KPSS sonuçları 2021 tarihi ve merak edilen tüm detaylar şöyle;