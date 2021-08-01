Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM ile KPSS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 1.8.2021 23:01 Son Güncelleme: 1.8.2021 23:01

KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM ile KPSS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM ile KPSS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS 2021) bugün ÖSYM tarafından adaylara uygulandı. Sınavın genel yetenek - genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarının tamamlanmasının ardından sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ederek “KPSS sonuçları ne zaman belli olacak?” sorusuna cevap aramaya başladı. Merak konusu olan KPSS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

KPSS 2021 bugün genel yetenek - genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla tamamlandı. Sınava giren adayların soru ve cevap anahtarlarına da erişmesinin ardından sınav sonuç açıklanma tarihi merak konusu olarak KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? sorusu üzerinden yapılan araştırmalar yoğunlaştı.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KPSS sonuçları 2021 tarihi ve merak edilen tüm detaylar şöyle;

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  • KPSS 2021 sonuçları, 16 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden duyurulacak.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM ile KPSS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA