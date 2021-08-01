KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2021 KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek, Alan Bilgisi soruları, cevap anahtarı ve kitapçığı

KPSS 2021 için geri sayım bugün sona erdi. Gerçekleştirilen ilk oturumun ardından başta KPSS soru ve cevapları olmak üzere sınavle ilgili merak edilen pek çok konu, kamu personeli adayları tarafından araştırılıyor. Peki, KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak, yayınlandı mı? Genel Yetenek, Genel Kültür ve KPSS alan bilgisi sınav soruları ve kitapçıkları, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde kısmi olarak yayınlanıyor.
KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
Bugün yapılan KPSS'nin soru ve cevaplarının sınavın gerçekleştiği tarihten itibaren ortalama 4 gün içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanması bekleniyor. Ancak KPSS soru ve cevaplarının yayınlanması konusun da ÖSYM tarihsel değişiklik yapabilmektedir.
KPSS A GRUBU NEDİR?
A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
KPSS A GRUBU MESLEKLERİ
Vergi Müfettiş Yardımcılığı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı
Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü
Stajyer Hazine Kontrolörü
PTT Müfettiş Yardımcılığı