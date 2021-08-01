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Giriş Tarihi: 1.8.2021 12:36

KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2021 KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek, Alan Bilgisi soruları, cevap anahtarı ve kitapçığı

KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2021 KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek, Alan Bilgisi soruları, cevap anahtarı ve kitapçığı

1 Ağustos'ta yapılan KPSS'nin ardından KPSS soruları ve sınav sonuçları için bekleyiş başladı. Her sene, soruların yalnızca bir kısmı ÖSYM tarafından yayımlanıyor. 2021 KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak sorusu da bu nedenle yüz binler tarafından araştırılıyor. Peki, KPSS genel kültür, genel yetenek ve alan bilgisi soruları ve cevap anahtarı ile KPSS sınav kitapçıkları yayınlandı mı, ne zaman yayınalancak? İlk oturumun tamamlanmasının ardından merak edilen bilgiler ve KPSS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor...

KPSS 2021 için geri sayım bugün sona erdi. Gerçekleştirilen ilk oturumun ardından başta KPSS soru ve cevapları olmak üzere sınavle ilgili merak edilen pek çok konu, kamu personeli adayları tarafından araştırılıyor. Peki, KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak, yayınlandı mı? Genel Yetenek, Genel Kültür ve KPSS alan bilgisi sınav soruları ve kitapçıkları, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde kısmi olarak yayınlanıyor.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Bugün yapılan KPSS'nin soru ve cevaplarının sınavın gerçekleştiği tarihten itibaren ortalama 4 gün içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanması bekleniyor. Ancak KPSS soru ve cevaplarının yayınlanması konusun da ÖSYM tarihsel değişiklik yapabilmektedir.

KPSS A GRUBU NEDİR?

A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS A GRUBU MESLEKLERİ

Vergi Müfettiş Yardımcılığı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı

Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü

Stajyer Hazine Kontrolörü

PTT Müfettiş Yardımcılığı

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KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2021 KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek, Alan Bilgisi soruları, cevap anahtarı ve kitapçığı
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