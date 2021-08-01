KPSS soruları ve cevaplarının ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2021 ÖSYM sınav takvimini paylaştı. 2021 KPSS tarihleri de böylece belli oldu. Sınavı tamamlayan adaylar heyecan içerisinde soru ve cevap anahtarını bekleyecek. Peki KPSS soruları cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler KPSS 2021 cevap anahtarında!