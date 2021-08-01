2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS 2021) genel yetenek - genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Kamu personeli olmak isteyerek sınava giren adaylar doğru - yanlış sayılarına bakarak puan tahmini yapmak amacıyla soru ve cevap anahtarlarına erişmek isteyerek KPSS soruları ve cevap anahtarları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI AÇIKLANDI!

2021 KPSS 2021 KPSS genel yetenek - genel kültür ile eğitim bilimleri soruları soruları ve cevap anahtarları ile merak edilen diğer tüm detaylar şöyle;