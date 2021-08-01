KPSS’de kalem ve silgi verilecek mi, sınavda neler verilir? KPSS sınavına girerken ne götürülür, KPSS oturumuna su ve kalem götürülür mü?

KPSS'ye saatler kala, sınava girecek adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Yüz binlerce adayın katılacağı GY-GK ve Eğitim Bilimleri oturumları bugün gerçekleşecek. Sınav öncesi KPSS'de kalem ve silgi verilecek mi, sınavda neler verilir soruları yanıt arıyor. Pek çok aday sınava neler götürülür, sınavda neler yasak diye araştırıyor. Sınavın güvenliliği için bazı araç gereçlerin yasak olması nedeniyle, KPSS sınavına girerken ne götürülür, su ve kalem götürülür mü soruları gündeme geliyor. İşte merak edilenlerin yanıtı.

KPSS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınav binalarının dışında yer alan emanetçiler ücret karşılığı bu eşyaları sınav sonuna kadar saklamaktadır ancak ÖSYM bu durumdan sorumlu değildir.