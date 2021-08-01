2021 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınavında "NASA'nın fotoğraf yarışmasında uzaydan çektiği Van Gölü fotoğrafıyla birinci olan kimdir?" sorusuyla gündeme gelen Kate Rubins memur adayları tarafından araştırılıyor. İşte KPSS'de sorulan o sorunun cevabı ve NASA astronotu hakkında merak edilenler.

UZAYDAN ÇEKTİĞİ VAN GÖLÜ FOTOĞRAFIYLA BİRİNCİ OLAN KİMDİR?

NASA astronotu Kathlen (Kate) Rubins söz konusu yarışmada uzaydan çektiği Van Gölü fotoğrafı ile birinci olmuştur. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında, Astronot Kate Rubins tarafından çekilen Van Gölü fotoğrafı, oyların çoğunu alarak birinci seçildi.

Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğrafı ile Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika Kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların bulunduğu kare, 32 fotoğraf arasından finale kalmıştı.