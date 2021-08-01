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Giriş Tarihi: 1.8.2021 11:04 Son Güncelleme: 1.8.2021 11:04

Polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları 2021: 2021 Polislik PMYO için kaç puan yapmak gerekir? Polis olmak için kaç net gerekiyor?

Polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları 2021: 2021 Polislik PMYO için kaç puan yapmak gerekir? Polis olmak için kaç net gerekiyor?

YKS sonuçları sonrası Polis adayı olmak isteyen on binlerce öğrenci polislik taban puanları ve tercih şartları araştırmasına başladı. 2021 yılı için PMYO Polislik başvurusu için "Polislik kaç puan, TYT'den kaç net, kaç puan yapmak gerekir?" soruları da bu nokta da merak konusu oluyor. Her sene üç oturumdan oluşan YKS'ye ortalama bir milyonu aşkın öğrenci katılım sağlıyor. PMYO taban puanları tercihlerin yapılacağı tarihe kısa süre kala ÖSYM tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Buna göre; Polislik kaç puan? PMYO Polislik başvurusu için TYT'den kaç net yapmak gerekiyor?

Üniversite tercihleri için kısa bir süre kaldı. PMYO Polislik başvurusu yapmak isteyen öğrenciler Polislik taban puanları ve geçtiğimiz seneye ait tercih tablosunu merak ediyor. ÖSYM takvimi ile üniversite tercih maratonu üniversite adaylarının erişimine açılan YKS sonuçları sonrası Ağustos ayında başlayacak. Polislik kaç puan sorusu da günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Polis Meslek Yüksek Okulları bu kapsamda taban puanları ve tercih verilerini belirli dönemlerde duyuruyor. Peki, Polislik kaç puan? PMYO Polislik başvurusu için TYT'den kaç net, kaç puan yapmak gerekir? İşte, merak edilen PMYO polislik başvurusu detayları...

PMYO polis alımı: Polislik taban puanları 2020 ne kadar ve PMYO başvuruları ne zaman?

PMYO TABAN PUANLARI 2021
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.

PMYO polis alımı: Polislik taban puanları 2020 ne kadar ve PMYO başvuruları ne zaman?

YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:

2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250.

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Polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları 2021: 2021 Polislik PMYO için kaç puan yapmak gerekir? Polis olmak için kaç net gerekiyor?
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