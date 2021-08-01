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Haberler Eğitim Haberleri Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları 2021! Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları tablosu
Giriş Tarihi: 1.8.2021 11:18 Son Güncelleme: 1.8.2021 11:18

Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları 2021! Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları tablosu

Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları 2021! Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları tablosu

Edebiyat öğretmeni olmak isteyen üniversite adayları, Sözel puan türüyle alım yapan Türk Dili ve Edebiyatı puanları ve sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İlgili puan türünde iyi bir puan alan öğrenciler, 5 Ağustos'ta başlayacak olan tercih süreci öncesi Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları incelemesiyle sürece dair fikir ediniyor. İşte Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları ile 2021 Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

YKS sonuçları açıklanmasıyla beraber Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları milyonların gündemine geliyor. Yaklaşık 2 milyon öğrencinin katılım gösterdiği ve 5 Ağustos tarihinde başlayacak olan YKS tercih işlemleri öncesinde adaylar 2021 Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları araştırmasına çıktı. Herhangi bir üniversitesinin eğitim alanında eğitim görmek isteyen adaylar o üniversitenin taban puanı, kontenjanı ve sıralamasına göre tercih oluşturacak. Peki Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları açıklandı mı? İşte, 2021 Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TABAN PUANLARI 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte eğitim ilgili meslekler için en çok ilgi gören Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları da sınava katılan öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 SÖZ 3+0
3+0
3+0
3+0		 3
3
3
3		 1.465
1.177
1.340
3.071		 453,84494
457,98843
440,14868
467,94103
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 1.596
1.185
1.240
3.026		 451,35193
457,85569
441,40305
468,22347
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 SÖZ 6+0
4+0
4+0
6+0		 6
4
4
6		 1.620
1.068
3.500
18.981		 450,88622
460,16781
420,60097
423,27992
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 SÖZ 5+0
3+0
3+0
3+0		 5
3
3
3		 8.762
1.447
2.830
3.888		 408,45424
452,87005
424,64470
462,76569
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 90+3
90+3
100+3
90+3		 93
93
103
93		 16.285
11.348
13.400
22.451		 392,72449
406,46165
390,99972
418,12621
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 31.161
29.786
26.200
40.036		 373,93129
382,08302
373,79131
397,96767
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 34.807
28.390
27.800
41.571		 370,41043
383,42567
372,21801
396,50799
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
65+2
65+2
40+1		 72
67
67
41		 47.341
36.659
34.300
46.204		 360,50117
376,13009
366,40081
392,25896
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 48.297
37.355
35.900
53.078		 359,87395
375,58548
365,00161
386,37069
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 48.358
39.753
40.200
59.085		 359,83282
373,75410
361,56443
381,61931
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
90+3
90+3		 82
82
93
93		 55.720
50.705
47.900
60.323		 355,10354
366,35620
356,37096
380,65766
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 SÖZ 6+0
5+0
5+0
5+0		 6
5
5
5		 59.876
41.260
49.100
83.148		 352,60997
372,67830
355,57229
364,68741
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 SÖZ 9+0
7+0
7+0
7+0		 9
7
7
7		 66.025
42.769
42.900
61.866		 349,11041
371,58854
359,67797
379,49548
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 70.178
60.345
58.700
67.744		 346,89088
360,77895
349,93174
375,16186
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
50+2
50+2
50+2		 62
52
52
52		 71.098
50.898
53.800
79.683		 346,43605
366,24342
352,66828
366,91630
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 76.587
61.217
63.800
74.251		 343,69669
360,32145
347,28563
370,59715
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
70+2
70+2
75+2		 72
72
72
77		 82.215
67.106
65.000
70.968		 341,02346
357,20734
346,67309
372,86264
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 86.177
69.807
73.100
78.810		 339,23600
355,81862
342,77889
367,47914
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 SÖZ 10+0


 10


 86.619


 339,03879
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 90+3
80+2
90+3
95+3		 93
82
93
98		 88.613
68.140
74.000
68.827		 338,18087
356,70218
342,38640
374,38444
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 SÖZ 5+0
4+0
4+0
6+0		 5
4
4
6		 95.069
60.784
71.600
1.271		 335,46554
360,55339
343,49140
485,80546
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 95.696
86.179
84.600
91.802		 335,23549
348,50131
337,78882
359,26469
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 SÖZ 4+0
5+0
4+0
3+0		 4
5
4
3		 100.940
72.934
77.200
104.571		 333,19445
354,33408
340,96174
351,90361
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2

 62
62

 103.205
99.399

 332,32481
343,21496
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 107.480
90.449
81.600
95.427		 330,69775
346,77553
339,04202
357,17376
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 SÖZ 9+0
5+0
4+0
6+0		 9
5
4
6		 113.086
62.860
63.500
84.486		 328,66506
359,43826
347,39703
363,85239
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 114.105
90.091
82.600
89.471		 328,30104
346,92213
338,62419
360,69101
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 116.994
113.166
105.000
97.437		 327,27143
338,24115
330,03699
356,01213
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
70+2
65+2
65+2		 82
72
67
67		 121.018
108.143
96.800
102.680		 325,86236
339,97331
333,04068
352,94387
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 121.686
110.004
100.000
107.613		 325,62375
339,31329
331,73414
350,24471
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
70+2
60+2
60+2		 82
72
62
62		 125.844
113.412
107.000
114.492		 324,25533
338,15471
329,36963
346,54631
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 SÖZ 10+0
6+0
6+0
7+0		 10
6
6
7		 127.572
76.320
67.100
67.961		 323,67404
352,78969
345,60002
374,99453
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
70+2
75+2		 62
62
72
77		 134.007
122.551
118.000
111.949		 321,60840
335,10174
325,59408
347,93291
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 SÖZ 7+0
5+0
5+0
5+0		 7
5
5
5		 135.539
50.596
60.600
90.571		 321,11371
366,42877
348,88995
360,00233
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 SÖZ 5+0
3+0
3+0
3+0		 5
3
3
3		 136.529
67.192
64.000
64.402		 320,78331
357,15701
347,14895
377,59619
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 136.691
132.021
116.000
109.258		 320,73620
332,15628
326,16286
349,34576
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 138.248
128.303
115.000
126.531		 320,24301
333,29623
326,65382
340,35396
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 139.782
135.750
142.000
140.172		 319,78240
331,00805
318,42939
333,79119
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 140.859
126.191
118.000
127.311		 319,46033
333,94643
325,54540
339,96815
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
100+3
100+3		 82
82
103
103		 147.637
134.398
129.000
120.913		 317,40670
331,42739
322,15580
343,18850
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 152.384
140.741
119.000
129.126		 316,04908
329,48908
325,17769
339,08386
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 153.943
148.311
113.000
93.812		 315,58760
327,32654
327,06815
358,07231
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 154.823
145.093
140.000
 315,33675
328,22115
318,89500
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TRABZON) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 157.489
141.552
113.000
113.187		 314,55030
329,25759
327,12092
347,24753
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 160.393
144.000
110.000
107.700		 313,74528
328,54638
328,28941
350,19860
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 163.829
150.337
132.000
148.428		 312,78883
326,74953
321,40139
329,91764
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 165.956
166.973
142.000
128.043		 312,19996
322,26758
318,21275
339,60862
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 166.180
156.549
130.000
128.240		 312,13621
325,07105
322,00881
339,50514
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 SÖZ 9+0
6+0
6+0
6+0		 9
6
6
6		 169.691
49.925
48.100
53.862		 311,18861
366,84229
356,25653
385,76331
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
70+2
70+2
70+2		 82
72
72
72		 184.906
166.950
153.000
175.258		 307,28642
322,27444
315,23743
318,49396
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 191.988
177.028
158.000
116.074		 305,52091
319,71246
313,89536
345,68975
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 192.063
167.411
158.000
206.115		 305,50016
322,15855
313,95173
306,78843
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 197.091
169.030
140.000
141.423		 304,27171
321,74254
318,78887
333,21137
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
80+2
80+2
80+2		 72
82
82
82		 204.077
204.916
198.000
128.759		 302,60743
313,12078
304,50898
339,25913
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 100+3
100+3
100+3
110+3		 103
103
103
113		 210.056
192.612
172.000
214.012		 301,23636
315,94975
310,57803
304,00328
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 70+2
60+2
70+2
70+2		 72
62
72
72		 210.989
178.729
166.000
129.331		 301,01745
319,29246
311,86591
338,98267
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
85+3		 82
82
82
88		 211.482
187.656
161.000
204.664		 300,91827
317,13793
313,14353
307,29817
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
62
72
72		 213.716
202.694
189.000
223.306		 300,39015
313,64056
306,58886
300,81419
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 214.184
185.766
141.000
135.705		 300,28366
317,58391
318,53479
335,85841
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 SÖZ 12+0
10+0
10+0
10+0		 12
10
10
10		 216.848
5.033
9.280
44.142		 299,66698
424,97514
399,68187
394,12732
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 217.704
197.252
179.000
140.699		 299,46987
314,88312
308,70936
333,56099
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(MERSİN) Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 SÖZ 12+0
8+0
8+0
7+0		 12
8
8
7		 223.577
182.145
138.000
134.932		 298,14387
318,46706
319,45697
336,20989
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 224.119
208.554
166.000
166.653		 298,02519
312,29555
311,91438
322,06099
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 229.659
211.354
197.000
228.441		 296,82855
311,67473
304,64207
299,13381
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 231.191
222.455
190.000
155.327		 296,48223
309,28255
306,30554
326,84416
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
90+3
90+3		 82
82
93
93		 231.347
233.870
190.000
144.793		 296,44674
306,88933
306,30488
331,58683
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 238.812
222.388
202.000
259.436		 294,85312
309,30039
303,66391
289,59568
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
80+2
80+2
80+2		 72
82
82
82		 238.966
220.156
185.000
224.627		 294,81930
309,77741
307,44562
300,38100
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
55+2		 62
62
62
57		 241.373
242.907
206.000
130.565		 294,31609
305,06813
302,69373
338,38130
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(BALIKESİR) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 251.435
245.591
238.000
 292,19284
304,52570
296,27522
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2

 62
62

 256.340
246.868

 291,18055
304,28457
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
85+3
80+2		 82
82
88
82		 260.090
227.152
193.000
240.539		 290,41503
308,29251
305,57971
295,26723
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 80+2
90+3
100+3
100+3		 82
93
103
103		 265.499
255.650
217.000
234.903		 289,30463
302,55297
300,50085
297,05631
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 270.901
262.332
230.000
272.781		 288,24774
301,24697
297,84454
285,76745
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 278.334
255.235
199.000
159.878		 286,80566
302,63416
304,33226
324,86380
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 282.043
267.977
217.000
199.731		 286,08291
300,13810
300,48445
309,10100
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 288.306
242.784
188.000
172.600		 284,89618
305,09211
306,82448
319,57992
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 80+2
80+2
90+3
90+3		 82
82
93
93		 288.874
247.935
200.000
175.081		 284,78972
304,07019
304,06416
318,56171
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
90+3
100+3		 82
82
93
103		 291.126
267.089
213.000
217.921		 284,36726
300,31484
301,32287
302,66281
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 SÖZ 9+0
5+0
7+0
8+0		 9
5
7
8		 291.372
497
66.000
78.812		 284,31556
477,62476
346,15997
367,47882
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 80+2
80+2
100+3
100+3		 82
82
103
103		 291.496
262.408
228.000
186.654		 284,29342
301,23151
298,20476
313,99548
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
65+2
60+2		 62
62
67
62		 292.425
246.452
163.000
151.045		 284,12779
304,37125
312,64926
328,73245
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 295.084
254.034
209.000
241.663		 283,62637
302,85833
302,05109
294,89658
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 300.504
260.654
218.000
240.932		 282,61618
301,57030
300,29432
295,12962
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 302.040
264.391
234.000
175.469		 282,32672
300,84743
297,09687
318,40470
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 308.962
285.728
218.000
147.549		 281,06270
296,84360
300,19456
330,32011
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(RİZE) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 310.406
239.000
193.000
171.535		 280,79490
305,84378
305,52076
320,00099
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 311.583
283.094
201.000
198.579		 280,58181
297,32016
303,84510
309,51686
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
60+2
60+2		 82
82
62
62		 314.977
263.432
213.000
333.609		 279,95858
301,03740
301,18774
269,94561
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 318.042
303.293
235.000
232.687		 279,41789
293,70228
296,92712
297,76845
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRANZON) Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 SÖZ 6+0
5+0
4+0
7+0		 6
5
4
7		 329.393
175.207
145.000
144.112		 277,38636
320,16079
317,38011
331,90177
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
70+2
80+2
80+2		 82
72
82
82		 332.019
278.668
212.000
210.817		 276,92906
298,10965
301,39710
305,12764
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 40+1
40+1
60+2
60+2		 41
41
62
62		 334.754
283.736
227.000
210.973		 276,44088
297,20918
298,37554
305,06802
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 60+2
70+2
80+2
80+2		 62
72
82
82		 339.747
287.841
266.000
401.607		 275,56165
296,47234
291,17498
254,43468
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 341.273
293.182
202.000
190.038		 275,29197
295,50293
303,58391
312,72031
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 341.771
290.690
233.000
307.665		 275,20434
295,95973
297,18116
276,38618
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
50+2
50+2
50+2		 62
52
52
52		 348.272
301.297
250.000
210.940		 274,07522
294,04978
294,14068
305,08124
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 353.184
326.663
257.000
279.053		 273,24337
289,65009
292,77062
284,02261
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(BALIKESİR) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
 41
41
41
 355.731
321.180
330.000
 272,81564
290,59451
280,64363
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 358.675
330.742
245.000
233.992		 272,32221
288,95557
294,98166
297,34811
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 80+2
90+3
100+3
110+3		 82
93
103
113		 358.757
303.212
269.000
391.771		 272,30932
293,71793
290,61190
256,57826
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)		 SÖZ 7+0
7+0
7+0
10+0		 7
7
7
6		 360.078
420.558
241.000
Dolmadı		 272,08229
274,91968
295,73317
Dolmadı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
62
72
72		 361.142
282.206
270.000
174.896		 271,89853
297,46860
290,48788
318,64686
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 362.652
316.656
238.000
240.088		 271,64310
291,36736
296,35694
295,40359
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 363.083
341.584
240.000
217.579		 271,57234
287,15827
295,83956
302,77865
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 365.366
305.930
262.000
331.687		 271,20790
293,23490
291,86760
270,39788
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 369.622
364.774
249.000
268.618		 270,50356
283,40709
294,21280
286,94988
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 369.786
294.454
232.000
248.168		 270,47925
295,27036
297,43548
292,93354
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 80+2
70+2
70+2
70+2		 82
72
72
72		 372.358
279.435
249.000
336.171		 270,03407
297,96973
294,25206
269,31977
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 372.693
299.705
242.000
262.059		 269,97815
294,33473
295,48458
288,83034
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 70+2
70+2
80+2
85+3		 72
72
82
88		 383.474
323.684
303.000
456.433		 268,20559
290,14528
284,97694
242,64158
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 386.950
319.972
251.000
290.056		 267,63969
290,80397
293,86086
281,02030
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 396.131
383.621
294.000
248.332		 266,16797
280,46751
286,41401
292,88039
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ÇORUM) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 397.055
369.275
238.000
182.828		 266,01594
282,69040
296,35768
315,46384
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 70+2
70+2
90+3
90+3		 72
72
93
93		 399.060
375.134
326.000
235.843		 265,70517
281,77529
281,32397
296,74197
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
50+2		 82
82
82
52		 400.718
374.656
280.000
230.854		 265,44243
281,85493
288,70597
298,35485
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
65+2
60+2		 62
62
67
62		 407.421
377.322
281.000
257.730		 264,37250
281,43120
288,60344
290,10723
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 407.535
347.723
270.000
337.914		 264,35552
286,15749
290,41986
268,89795
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 409.819
359.862
309.000
461.989		 263,99776
284,18935
283,89222
241,45367
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 419.148
328.951
295.000
184.233		 262,52379
289,26322
286,26645
314,92810
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 419.356
380.070
277.000
279.364		 262,48795
281,00969
289,27000
283,94679
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)		 SÖZ 25+0
17+0
22+0
22+0		 25
17
22
8		 420.288
470.840
494.000
Dolmadı		 262,33591
267,76026
259,39259
Dolmadı
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
62
72
72		 422.521
331.651
285.000
341.415		 261,99691
288,80262
287,83595
268,08360
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(NEVŞEHİR) Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 SÖZ 20+0
6+0

 20
6

 422.600
419.121

 261,98321
275,12224
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 422.794
371.765
309.000
364.733		 261,95311
282,29377
283,99320
262,64910
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 424.330
371.269
328.000
476.901		 261,71472
282,37995
280,97124
238,16615
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 431.397
366.892
262.000
254.180		 260,63422
283,06798
291,78695
291,17597
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 439.231
372.289
397.000
162.806		 259,43171
282,22042
271,20654
323,65658
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
58		 455.358
385.841
336.000
Dolmadı		 257,02403
280,13504
279,79030
Dolmadı
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 457.637
389.650
348.000
459.015		 256,66761
279,55589
278,01449
242,09080
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 457.816
389.966
340.000
513.171		 256,63945
279,50859
279,18842
229,08666
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 SÖZ 5+0
3+0
2+0
2+0		 5
3
2
2		 460.919
485.981
300.000
135.784		 256,18272
265,66978
285,33918
335,81876
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 80+2
80+2
90+3
100+3		 82
82
93
99		 461.898
405.586
372.000
Dolmadı		 256,04044
277,15121
274,67000
Dolmadı
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 467.481
426.666
363.000
242.309		 255,22470
274,02781
275,79753
294,70976
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 40+1
40+1
60+2
60+2		 41
41
62
62		 467.746
392.279
332.000
336.411		 255,18264
279,15484
280,45068
269,26048
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 477.492
441.701
283.000
286.004		 253,75395
271,84236
288,24119
282,11079
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 483.706
401.750
325.000
260.731		 252,86098
277,73546
281,39773
289,22586
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 40+1
40+1
60+2
60+2		 41
41
62
62		 493.825
410.291
368.000
326.580		 251,42897
276,43165
275,18016
271,65389
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 496.841
423.467
358.000
210.307		 250,99941
274,50004
276,52964
305,30094
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
63		 503.768
455.060
331.000
269.184		 250,02417
269,97220
280,48073
286,78528
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 507.299
442.266
355.000
414.985		 249,53013
271,75677
276,98057
251,53422
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
80+2
80+2		 62
62
82
82		 520.566
415.907
358.000
276.338		 247,67582
275,59473
276,61965
284,76052
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 80+2
70+2
80+2
80+2		 82
72
82
82		 540.107
405.790
326.000
276.475		 244,97027
277,12373
281,27765
284,72673
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
70+2
60+2		 62
62
72
61		 544.103
418.495
407.000
Dolmadı		 244,43144
275,21668
269,96854
Dolmadı
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 70+2
70+2
80+2
70+2		 72
72
82
54		 544.170
445.511
412.000
Dolmadı		 244,42230
271,29420
269,24574
Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
62
72
72		 548.381
424.154
372.000
467.749		 243,84784
274,39801
274,62267
240,18551
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 551.069
439.595
329.000
243.779		 243,48324
272,16182
280,77315
294,25455
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 80+2
70+2
80+2
80+2		 82
72
82
82		 551.156
425.795
350.000
469.360		 243,46996
274,15571
277,76639
239,82793
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
57		 551.456
450.682
401.000
Dolmadı		 243,43200
270,57794
270,65864
Dolmadı
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 559.162
431.171
361.000
201.308		 242,36348
273,38372
276,13459
308,55328
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TUNCELİ) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
50+2
50+2
50+2		 62
52
52
52		 577.264
449.402
343.000
341.904		 239,94167
270,75302
278,74627
267,95792
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
60+2
60+2
60+2		 82
62
62
62		 588.459
526.569
351.000
316.671		 238,43494
260,28247
277,56374
274,09543
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
57		 594.587
448.048
409.000
Dolmadı		 237,61084
270,92970
269,69562
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli		 SÖZ 28+0
26+0
26+0
15+0		 28
26
26
12		 596.001
519.286
470.000
Dolmadı		 237,41831
261,25047
262,15319
Dolmadı
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 596.040
459.868
398.000
433.194		 237,41343
269,30050
271,10867
247,64170
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 50+2
40+1
60+2
60+2		 52
41
62
62		 605.358
455.775
396.000
528.930		 236,17713
269,86971
271,35478
223,24779
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
52		 628.471
435.830
397.000
Dolmadı		 233,12591
272,71801
271,24199
Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 629.070
463.325
404.000
491.423		 233,05077
268,82317
270,32737
234,85503
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)		 SÖZ 51+0
30+0
35+0
40+0		 51
30
24
40		 629.098
823.269
Dolmadı
268.883		 233,04688
223,23143
Dolmadı
286,87171
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
70+2
70+2
60+2		 82
72
72
62		 647.262
438.447
383.000
236.937		 230,71349
272,33330
273,11257
296,39703
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
60+2
60+2
 72
62
62
 650.659
464.481
435.000
 230,28296
268,66702
266,42449
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ÇORUM) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 40+1
40+1
60+2
60+2		 41
41
62
62		 653.892
441.025
379.000
294.409		 229,87331
271,94245
273,67856
279,84457
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 40+1
40+1
60+2
60+2		 41
41
62
62		 665.627
462.703
521.000
212.551		 228,41159
268,90893
256,41695
304,50610
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 668.902
486.905
417.000
340.549		 228,00560
265,54136
268,66236
268,27863
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
65+2
60+2		 62
62
67
62		 689.296
503.323
428.000
484.332		 225,50328
263,34364
267,22647
236,50287
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 40+1
40+1
60+2
50+2		 41
41
62
52		 761.082
501.052
560.000
297.815		 216,82962
263,64837
252,23839
278,93878
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 40+1
40+1
60+2
60+2		 41
41
62
62		 799.872
536.474
573.000
280.921		 210,30497
258,99810
250,84631
283,52736
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)		 SÖZ 28+0
40+0
20+0
20+0		 28
14
20
10		 804.558
Dolmadı
254.000
Dolmadı		 209,03790
Dolmadı
293,28249
Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 SÖZ 15+0
15+0
8+0
10+0		 15
15
8
10		 818.585
769.695
652.000
236.936		 198,17650
230,91072
242,99496
296,39723
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 70+2
60+2
70+2
60+2		 72
62
72
62		 822.306
493.385
424.000
369.723		 192,10321
264,66798
267,79706
261,49518
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli)		 SÖZ 2+0








YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)		 SÖZ 10+0








ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) SÖZ 4000+100
4000+100
3000+75
4000+100		 2613
3846
3075
2699		 Dolmadı
Dolmadı
749.000
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
233,81726
Dolmadı
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRANZON) Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli)		 SÖZ 31+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli)		 SÖZ 6+0
4+0
4+0
4+0		 3
4
4
4		 Dolmadı
700.986
619.000
347.248		 Dolmadı
238,99908
246,19505
266,70839
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)		 SÖZ 53+0
14+0
53+0
65+0		 41
13
31
39		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 40+1
40+1
60+2
60+2		 37
41
62
62		 Dolmadı
491.229
527.000
282.504		 Dolmadı
264,96327
255,72082
283,07727
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(MERSİN) Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)		 SÖZ 70+0
39+0
30+0
21+0		 30
36
30
19		 Dolmadı
Dolmadı
582.000
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
249,96608
Dolmadı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)		 SÖZ 54+0
20+0
17+0
54+0		 40
20
17
19		 Dolmadı
752.736
786.000
Dolmadı		 Dolmadı
232,96191
230,28408
Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)		 SÖZ 30+0
17+0
25+0
25+0		 7
4
12
16		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)		 SÖZ 39+0
45+0
37+0
37+0		 38
36
37
28		 Dolmadı
Dolmadı
862.000
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
221,47121
Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)		 SÖZ 54+0
11+0
30+0
59+0		 25
8
12
36		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli)		 SÖZ 5+0
8+0

 2
3

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)		 SÖZ 46+0
40+0
50+0
43+0		 24
28
50
43		 Dolmadı
Dolmadı
877.000
519.654		 Dolmadı
Dolmadı
218,55590
226,95933
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)		 SÖZ 21+0
45+0
36+0
27+0		 2
4
23
27		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
449.857		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
244,04589
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)		 SÖZ 25+0
36+0
18+0
54+0		 11
22
17
32		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 57
62
62
62		 Dolmadı
523.856
554.000
328.292		 Dolmadı
260,64184
252,82878
271,24203
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(NEVŞEHİR) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 20+0
44+0

 11
5

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE) Türk Dili ve Edebiyatı
(UOLP-Kosova Priştine Üniversitesi) (UOLP) (Ücretli)		 SÖZ 10+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)		 SÖZ 36+0
30+0
30+0
45+0		 33
30
30
29		 Dolmadı
685.112
892.000
Dolmadı		 Dolmadı
240,84099
211,33789
Dolmadı
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 10+0
10+0
10+0
10+0		 5
10
10
10		 Dolmadı
491.779
739.000
329.000		 Dolmadı
264,88920
234,72873
271,07042
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli)		 SÖZ 6+0
10+0
10+0
5+0		 1
1
2
5		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
543.382		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
199,78577
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)		 SÖZ 6+0
10+0
10+0
10+0		 1

7
6		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 SÖZ 30+0
6+0
6+0
7+0		 7
6
6
7		 Dolmadı
606.005
561.000
267.120		 Dolmadı
250,26765
252,14862
287,37303
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)		 SÖZ 13+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 SÖZ 10+0
8+0
9+0
8+0		 9
8
9
8		 Dolmadı
667.625
643.000
237.887		 Dolmadı
242,87505
243,87220
296,09754
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)		 SÖZ 10+0
5+0
9+0
17+0		 1

0
6		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 SÖZ 20+0
9+0
4+0
4+0		 10
7
4
4		 Dolmadı
Dolmadı
471.000
285.952		 Dolmadı
Dolmadı
262,02291
282,12787
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Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları 2021! Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları tablosu
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