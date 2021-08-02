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Giriş Tarihi: 2.8.2021 10:41

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, online mi olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ayın kaçında?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, online mi olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ayın kaçında?

AÖF yaz okulu kayıt işlemleri temmuz ayının ilk haftasında tamamlandı. Kayıt işlemlerinin ardından sınav tarihlerine odaklanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri; AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, ayın kaçında diye araştırıyor. Ayrıca öğrenciler, pandemi koşullarında düzenlenen sınavı; Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları online mi olacak, yüz yüze mi olacak sorusuyla da inceliyor. Geçtiğimiz yıl sınavların pandemiye göre düzenlenmesi sebebiyle sınava ilişkin karar merak ediliyor.

Temmuz ayının ilk haftasında alınan Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtlarının ardından binlerce açık öğretim öğrencisi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman diye araştırıyor. Sınav öncesi hazırlık süreci nedeniyle sınav tarihlerini öğrenmek isteyen adaylar Anadolu Üniversitesi AAÖF yaz okulu sınavları ayın kaçında düzenlenecek, online mi yüz yüze mi olacak diye sorguluyor. İşte sınava ilişkin merak edilenler.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alındı. AÖF yaz okulu sınavı ise 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılacak. Ancak vaka sayılarının bu duruma imkan vermemesi halinde sınavlar online olarak gerçekleştirilecek.

SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı

12-13-14 Aralık 2020
19-20-21 Aralık 2020

Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı

16-17-18 Ocak 2021
23-24-25 Ocak 2021

Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı

10-11-12 Nisan 2021
17-18-19 Nisan 2021

Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı

29-30-31 Mayıs 2021
05-06-07 Haziran 2021

Yaz Okulu Sınavı

04 Eylül 2021

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AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, online mi olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ayın kaçında?
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