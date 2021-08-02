AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, online mi olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ayın kaçında?

Temmuz ayının ilk haftasında alınan Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtlarının ardından binlerce açık öğretim öğrencisi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman diye araştırıyor. Sınav öncesi hazırlık süreci nedeniyle sınav tarihlerini öğrenmek isteyen adaylar Anadolu Üniversitesi AAÖF yaz okulu sınavları ayın kaçında düzenlenecek, online mi yüz yüze mi olacak diye sorguluyor. İşte sınava ilişkin merak edilenler.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alındı. AÖF yaz okulu sınavı ise 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılacak. Ancak vaka sayılarının bu duruma imkan vermemesi halinde sınavlar online olarak gerçekleştirilecek.