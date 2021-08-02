ATA AÖF OBS GİRİŞ: ATA AÖF ders seçimi başladı! ATA AÖF üç ders sınavları (yaz okulu sınavı) ne zaman ve nasıl yapılacak?

2020-2021 eğitim öğretim yılının yaz okulu sınavları için ATA AÖF ders seçimi başladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri üç ders sınavları için araştırmaya koyuldu. ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak sorusuyla sınav tarihleri ve sınavın yüz yüze mi yoksa online olarak mı gerçekleştirileceği araştırılıyor. İşte Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ders seçimi için ATA AÖF OBS giriş ekranı.

ATA AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ

Yaz okulu kayıt işlemleri öğretim ücretinin ödenmesi ve ders seçimi ile gerçekleşecektir. Kayıt ile birlikte sınav yeri tercihleri alınacak ve hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir. Yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri 26.07.2021 tarihinde başlayacaktır.

Yaz okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında ayrı bir yarıyıl olmayıp bahar yarıyılının devamı niteliğindedir. Yaz okulu uygulamasına katılım öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulunda geçen süre, eğitim-öğretime ilişkin azami sürenin hesabında dikkate alınmaz. Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyen (pasif) öğrenciler yaz okulundan ders alabilirler.