DGS sonuçları için geri sayım sona eriyor! 2021 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM'nin 2021 takvimine göre 13 Ağustos'ta açıklanacak. Ancak, diğer sınavlarda olduğu gibi DGS sonuçları daha erken açıklanabilir.