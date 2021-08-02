DGS sonuçları için gözler ÖSYM’de! 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları ne zaman açıklanır, tarih belli mi?

Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları ne zaman açıklanır, tarih belli mi sorusu binlerce adayın gündemine yer alıyor. DGS sınav sonucuna göre öğrenciler, 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak için programlar arası geçiş yapabilecekler. DGS 11 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi. Peki, 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları ne zaman açıklanır, tarih belli mi?
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM'nin 2021 takvimine göre 13 Ağustos'ta açıklanacak. Ancak, diğer sınavlarda olduğu gibi DGS sonuçları daha erken açıklanabilir.
SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.