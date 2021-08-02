KPSS 2021 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu: KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

ÖSYM tarafından 1 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen KPSS sınavı sonuçları ile binlerce adayın gündeminde yer alıyor. A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumlarına katılım sağlayan adaylar bu noktada sınavın ardından "2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM konuyla alakalı olarak açıklamada bulunmuş ve sonuç tarihini paylaşmıştı. Buna göre KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…