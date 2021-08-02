KPSS 2021 bugün genel yetenek - genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla tamamlandı. Sınava giren adayların soru ve cevap anahtarlarına da erişmesinin ardından sınav sonuç açıklanma tarihi merak konusu olarak KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? sorusu üzerinden yapılan araştırmalar yoğunlaştı.
KPSS sonuçları 2021 tarihi ve merak edilen tüm detaylar şöyle;
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.