KPSS 2021 için geri sayım bugün sona erdi. Gerçekleştirilen ilk oturumun ardından başta KPSS soru ve cevapları olmak üzere sınavle ilgili merak edilen pek çok konu, kamu personeli adayları tarafından araştırılıyor. Peki, KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak, yayınlandı mı? Genel Yetenek, Genel Kültür ve KPSS alan bilgisi sınav soruları ve kitapçıkları, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde kısmi olarak yayınlanıyor.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Bugün yapılan KPSS'nin soru ve cevaplarının sınavın gerçekleştiği tarihten itibaren ortalama 4 gün içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanması bekleniyor. Ancak KPSS soru ve cevaplarının yayınlanması konusun da ÖSYM tarihsel değişiklik yapabilmektedir.