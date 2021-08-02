Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın tamamlanması ile birlikte KPSS soruları ve cevapları araştırılıyordu. Sınava katılım gösteren adayların yakından takip ettiği konu ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. Yapılan açıklamaya göre; 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'luk kısmı yayınlandı. Bu başlık altından; 2021 KPSS soruları ve cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.
ÖSYM'DEN AÇIKLAMA
Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ise ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'ları kurumun internet sitesinde sunuldu.
KPSS 2021 SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI
KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek.
Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
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