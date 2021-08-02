Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın tamamlanması ile birlikte KPSS soruları ve cevapları araştırılıyordu. Sınava katılım gösteren adayların yakından takip ettiği konu ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. Yapılan açıklamaya göre; 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'luk kısmı yayınlandı. Bu başlık altından; 2021 KPSS soruları ve cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.