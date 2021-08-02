Giriş Tarihi: 2.8.2021 09:22 Son Güncelleme: 2.8.2021 09:22

Bakan Selçuk açıkladı: Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze mi, uzaktan eğitim mi olacak? İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?

Yaz tatilinde sona yaklaşılırken ilkokul, ortaokul ve liselerde gözler yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih için "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Uzunca bir süre uzaktan eğitim gören öğrenciler aşılamaların da hız kazanmasıyla yeni döneme okullarında devam etme ümidiyle gözünü konuyla ilgili yaşanan son dakika gelişmelerine çevirdi. Bu kapsamdaki tüm gelişmeler yakından takip edilirken vaka sayılarının yeniden artış göstermesi uzaktan eğitimin devam edeceği beklentilerini arttırdı. Buna göre; Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim mi olacak? İşte MEB takvimi ile okullarda yeni dönemin başlangıç tarihi ve Bakan Selçuk’un açıklamalarına ilişkin detaylar…

Geçtiğimiz ay "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ile yanıt bulmuştu. Pandemi tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimle 2020-2021 eğitim öğretim yılını sonlandıran milyonlarca öğrenci şimdilerde yeni dönemde okullarına kavuşacakları tarih için bekleyişe geçti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son olarak yaptığı açıklamada okulların Eylül ayında belirlenen tarihte açılacağının altını çizmişti. Öte yandan son günlerde vakalardaki artış yeni dönemde uzaktan eğitim iddialarını beraberinde getirdi. Buna göre; okullar ne zaman açılacak, yüz yüze mi uzaktan eğitim mi olacak? İşte tüm detaylar…

OKULLARDA VİRÜSLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları için 81 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi. Toplantıda, "Okulum Temiz Belgesi" standartlarıyla ilgili denetim süreçleri ele alındı. Ülke genelinde bakanlığa bağlı tüm okullarda hijyen koşullarının yakından takip edildiğine dikkat çekildi.