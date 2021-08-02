Bakan Selçuk açıkladı: Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze mi, uzaktan eğitim mi olacak? İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?

Geçtiğimiz ay "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ile yanıt bulmuştu. Pandemi tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimle 2020-2021 eğitim öğretim yılını sonlandıran milyonlarca öğrenci şimdilerde yeni dönemde okullarına kavuşacakları tarih için bekleyişe geçti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son olarak yaptığı açıklamada okulların Eylül ayında belirlenen tarihte açılacağının altını çizmişti. Öte yandan son günlerde vakalardaki artış yeni dönemde uzaktan eğitim iddialarını beraberinde getirdi. Buna göre; okullar ne zaman açılacak, yüz yüze mi uzaktan eğitim mi olacak? İşte tüm detaylar…
OKULLARDA VİRÜSLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları için 81 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi. Toplantıda, "Okulum Temiz Belgesi" standartlarıyla ilgili denetim süreçleri ele alındı. Ülke genelinde bakanlığa bağlı tüm okullarda hijyen koşullarının yakından takip edildiğine dikkat çekildi.
Bu süreçte hijyen bütçesinin sekiz kat arttığını ifade eden Bakan Selçuk, "Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Okulların 6 Eylül'de açılması bizim için son derece önemli. Çocuklarımızın, velilerimizin, öğretmenlerimizin sabrı konusunda gerçekten müteşekkiriz. Okulları açmak noktasında tüm toplumumuzun katkısını bekliyoruz. Biz hazırız ve toplumun sağduyusunun, desteğinin bu konuda hayati bir önem taşıdığının tekrar tekrar vurgusunu yapmak istiyorum.
Okulları açmak noktasında çok kararlıyız" şeklinde açıklama yaptı. Böylece okul açılış tarihinin vaka sayılarından etkilenmeyeceği, okullarda salgın riskini önlemek adına çalışmalar yapılacağı belirtildi.