PMYO başvuruları ne zaman başlıyor, polislik taban puanları ne kadar? PMYO Polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları 2021!

YKS sonuçlarının açıklanması sonrası PMYO Polislik başvurusu yapmak isteyen adaylar Polislik taban puanları ve başvuru tarihlerini merak ediyor. Hal böyleyken "Polislik kaç puan, PMYO başvuruları ne zaman yapılacak?" Soruları da gündeme taşındı. Polis Meslek Yüksek Okulları bu kapsamda taban puanları ve tercih verilerini belirli dönemlerde duyuruyor. Peki, Bu sene Polislik kaç puan? PMYO başvuruları ne zaman başlıyor? İşte detaylar…