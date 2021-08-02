PMYO başvuruları ne zaman başlıyor, polislik taban puanları ne kadar? PMYO Polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları 2021!

YKS sonuçlarının açıklanması sonrası PMYO Polislik başvurusu yapmak isteyen adaylar Polislik taban puanları ve başvuru tarihlerini merak ediyor. Hal böyleyken "Polislik kaç puan, PMYO başvuruları ne zaman yapılacak?" Soruları da gündeme taşındı. Polis Meslek Yüksek Okulları bu kapsamda taban puanları ve tercih verilerini belirli dönemlerde duyuruyor. Peki, Bu sene Polislik kaç puan? PMYO başvuruları ne zaman başlıyor? İşte detaylar…
PMYO TABAN PUANLARI 2021
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.
YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:
2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250
PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2021 yılına ilişkin PMYO polis alımı ilanının YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor. YKS tercihleri bu sene 5-13 Ağustos arasında yapılacak.