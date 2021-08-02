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Giriş Tarihi: 2.8.2021 14:41

YKS tercih kılavuzu 2021: YKS tercihleri ne zaman yapılacak ve tercih hakkı kaç? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS tercih kılavuzu 2021: YKS tercihleri ne zaman yapılacak ve tercih hakkı kaç? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS tercihlerine çevrildi. ÖSYM tarafından sonuçların erişime açılması ile birlikte tercih takvimi/tercih robotu adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Hal böyle olunca; “YKS tercihleri ne zaman yapılacak ve tercih hakkı kaç? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. Puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adayları ilgilendiren YKS tercihleri ne zaman yapılacak ve tercih hakkı kaç olacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte YKS tercih kılavuzu 2021 bilgileri.

Üniversite tercih işlemleri hakkında sorgulamalar sürüyor. Üniversite sınavına katılım gösteren adaylar sonuçların ÖSYM tarafından erişime açılması ile birlikte gözlerini tercih işlemlerine çevirdi. Yayımlanan kılavuz doğrultusunda, adaylar aldıkları puanlara göre tercih yapacaklar ve sonrasında ise yerleştirme sonuçları süreçteki yerini alacak. Peki; YKS tercihleri ne zaman yapılacak ve tercih hakkı kaç? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri 5 Ağustos'ta başlayacak. Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan 13 Ağustos'a kadar yapabilecek.

KILAVUZ YAYIMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-13 Ağustos tarihlerinde, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

ADAYLAR BUNLARA DİKKAT ETMELİ

Adaylar, ÖSYM'nin internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak, sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Adayların, kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. Bunların başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.

YKS TERCİH KILAVUZU

2021 YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar 24 tane tercih yapabilecekler.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

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YKS tercih kılavuzu 2021: YKS tercihleri ne zaman yapılacak ve tercih hakkı kaç? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?
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