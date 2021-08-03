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Haberler Eğitim Haberleri AÖF ikinci üniversite başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite başvuru kayıt tarihleri!
Giriş Tarihi: 3.8.2021 16:01

AÖF ikinci üniversite başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite başvuru kayıt tarihleri!

AÖF ikinci üniversite başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite başvuru kayıt tarihleri!

Anadolu Üniversitesi üzerinden AÖF ikinci üniversite kayıt ekranı üzerinden başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar başvuru yapacakları tarihleri araştırmaya başladı. Konuyla alakalı duyuru kurumun resmi sitesi üzerinden adaylarla paylaşılırken başvuruların online sistem üzerinden yapılabildiği biliniyor. Bu noktada “AÖF ikinci üniversite başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite başvuru ekranı ve tüm detaylar…

Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri son dönemde binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Online sistem üzerinden kayıtların yapıldığı bilinirken bu kapsamda konuyla alakalı detaylar Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Bu noktada ise "AÖF ikinci üniversite başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite başvuru kayıt ekranı ve tüm detaylar…

AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? 2020 AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri takvimi

Geçtiğimiz sene Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri31 Ağustos 2020 - 29 Ekim 2020 tarihleri arasında alınmıştı.
Henüz bu yılın başvuru tarihlerine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, //aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı "İkinci Üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecekler.

AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? 2020 AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri takvimi

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Dış Ticaret

Emlak ve Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat (Arapça)

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlı

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

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AÖF ikinci üniversite başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite başvuru kayıt tarihleri!
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