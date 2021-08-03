AÖF ikinci üniversite başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite başvuru kayıt tarihleri!

Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri son dönemde binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Online sistem üzerinden kayıtların yapıldığı bilinirken bu kapsamda konuyla alakalı detaylar Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Bu noktada ise "AÖF ikinci üniversite başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite başvuru kayıt ekranı ve tüm detaylar…
Geçtiğimiz sene Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri31 Ağustos 2020 - 29 Ekim 2020 tarihleri arasında alınmıştı.
Henüz bu yılın başvuru tarihlerine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.
İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, //aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı "İkinci Üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.
Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecekler.
Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Dış Ticaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat (Arapça)
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlı
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim