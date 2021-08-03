AÖL ek sınav ve kayıt yenileme tarihleri - Açık Lise AÖL ek sınav için kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıtlar ne zaman başlıyor?

MEB AÖL kayıt yenileme ve ek sınav tarihleri son günlerde gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 9-13 Ağustos tarihleri aralığında alınan kayıtların online sistem üzerinden yapılacağı kaydedildi. Bu kapsamda ise "2021 Açık lise AÖL kayıt yenileme ve ek sınav ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Açıköğretim liseleri ek sınav için AÖL kayıt yenileme tarihleri ve tüm detaylar…
EK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı ek sınavına yönelik kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 9 - 13 Ağustos olarak duyuruldu. Öte yandan ek sınavlar ise 16 - 20 Ağustos tarihleri arasında online olarak düzenlenecek.
AÇIK LİSE EK SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılım sağlayabilmektedir.