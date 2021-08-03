AÖL ek sınav ve kayıt yenileme tarihleri - Açık Lise AÖL ek sınav için kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıtlar ne zaman başlıyor?

MEB AÖL kayıt yenileme ve ek sınav tarihleri son günlerde gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 9-13 Ağustos tarihleri aralığında alınan kayıtların online sistem üzerinden yapılacağı kaydedildi. Bu kapsamda ise "2021 Açık lise AÖL kayıt yenileme ve ek sınav ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Açıköğretim liseleri ek sınav için AÖL kayıt yenileme tarihleri ve tüm detaylar…