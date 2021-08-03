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Haberler Eğitim Haberleri ÖSYM KPSS sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuçlarında!
Giriş Tarihi: 3.8.2021 10:53 Son Güncelleme: 3.8.2021 10:53

ÖSYM KPSS sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuçlarında!

ÖSYM KPSS sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuçlarında!

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumlarına katılan adaylar KPSS sınav sonuçları için gözünü son dakika açıklamasına çevirdi. Bu kapsamda “2021 KPSS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takviminde sonuçların erişime açılacağı tarih duyuruldu. Buna göre; KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

KPSS sınav sonuçları için geri sayım başladı. 1 Ağustos tarihinde düzenlenen sınava milyonlarca aday katılım sağlamıştı. Adaylar şimdilerde "2021 KPSS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi yaptığı açıklamada sonuçların Eylül ayında belirlenen tarihte erişime açılacağı bilgisini vermişti. Buna göre; KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınav sonuç tarihi ve detaylar…

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2021 sonuçları, 16 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden duyurulacak.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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ÖSYM KPSS sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuçlarında!
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