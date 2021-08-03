ÖSYM KPSS sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuçlarında!

KPSS sınav sonuçları için geri sayım başladı. 1 Ağustos tarihinde düzenlenen sınava milyonlarca aday katılım sağlamıştı. Adaylar şimdilerde "2021 KPSS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi yaptığı açıklamada sonuçların Eylül ayında belirlenen tarihte erişime açılacağı bilgisini vermişti. Buna göre; KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınav sonuç tarihi ve detaylar…