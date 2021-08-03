Kaymakamlık Sınavı sonuçları binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM sınav takvimini duyururken sınav sonuçları açıklanma tarihini de duyurdu. Yayınlanan takvim doğrultusunda sınav sonuçları Ağustos ayında erişime açılacak. Peki Kaymakamlık Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Kaymakamlık sınav sonuçları sorgula
Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan 2021 sınav takvimine göre 2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınav sonuçları, 12 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.