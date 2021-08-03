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Giriş Tarihi: 3.8.2021 21:33

Kaymakamlık Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Kaymakamlık sınav sonuçları sorgula

Kaymakamlık Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Kaymakamlık sınav sonuçları sorgula

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanan Kaymakamlık Sınavı sonuçları merakla bekleniyor. 10 Temmuz’da sınava giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanma tarihini sorguluyor. Sınavda adaylara 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulandı. Son olarak ÖSYM tarafından İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu. Peki Kaymakamlık Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Kaymakamlık sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Kaymakamlık Sınavı sonuçları binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM sınav takvimini duyururken sınav sonuçları açıklanma tarihini de duyurdu. Yayınlanan takvim doğrultusunda sınav sonuçları Ağustos ayında erişime açılacak. Peki Kaymakamlık Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Kaymakamlık sınav sonuçları sorgula

KAYMAKAMLIK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan 2021 sınav takvimine göre 2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınav sonuçları, 12 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

KAYMAKAMLIK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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Kaymakamlık Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Kaymakamlık sınav sonuçları sorgula
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