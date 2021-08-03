Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen KPSS A Grubu ve Öğretmenlik oturumları tamamlandı. Sınavın tamamlanmasının ardından ise gözler KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM 2021 takvimine göre ise KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmuştu. Peki; KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS sonuçları için ÖSYM tarihi açıkladı!
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.
KPSS SINAV SONUÇLARININ SORGULANMASI
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
KPSS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!
01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 01 Ağustos 2021 tarihinde saat 18.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
2021 KPSS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ