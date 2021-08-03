KPSS sonuçları son zamanlarda binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. 1 Ağustos tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ardından merakla beklenen 2021 KPSS lisans soru kitapçığı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açıldı. Bu gelişme KPSS sonuçları için bekleyen adayları heyecanlandırırken, sonuçların açıklanma tarihi duyuruldu. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler 2021 KPSS lisans sonuçlarına çevrildi
KPSS sınav sonuçları adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 1 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından organize edilen 2021 KPSS lisans sınavının değerlendirme sonuçları AİS ekranı üzerinden ilan edilecek. KPSS sonuçları T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanacak olup sonuçların açıklanma tarihi 16 Eylül olarak duyuruldu.
KPSS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. KPSS 2021 sonuçları, 16 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden duyurulacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.