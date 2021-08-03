KYK yurt ve burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021 2022 KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları merakla bekleniyor. E devlet üzerinden alınan başvurular sonrası sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar eğitim hayatlarında ikamet edecekleri yurtlara veya maddi desteğe kayıtlarını gerçekleştirmiş olur. Henüz KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli olmadı.

KYK yurt başvurularına ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla belli olacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

2021-2022 KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversitelerde akademik takvimin 13 Eylül'de başlayacağı göz önüne alınırsa yurt başvurularının ağustos sonu ya da eylül başı gibi başlayacağı söylenebilir.