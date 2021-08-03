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Giriş Tarihi: 3.8.2021 07:13 Son Güncelleme: 3.8.2021 07:14

MEB e-Okul ile 2021 LGS lise 1. nakil sonuçları açıklandı! Lise LGS nakil ek tercih sonuçları sorgulama ekranı

MEB e-Okul ile 2021 LGS lise 1. nakil sonuçları açıklandı! Lise LGS nakil ek tercih sonuçları sorgulama ekranı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında milyonlarca aday 30 Temmuz tarihine kadar 1. Nakil tercihleri için başvurularını gerçekleştirirken LGS Lise 1. Nakil sonuçları için MEB bugünü işaret etmişti. Boş kalan kontenjanlara başvurularını e-Okul aracılığı ile gerçekleştiren öğrenciler şimdilerde “LGS 1. Nakil (ek tercih) sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?” şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan 2. Kez başvuruda bulunması gereken vatandaşlar bugünden itibaren 6 Ağustos’a kadar sistem üzerinden yeniden başvuru sağlayabilecek. Peki, 2021 LGS lise nakil ve ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte e-Okul ve MEB sorgulama ekranı ve detaylar…

LGS lise 1. Nakil ve ek tercih sonuçları için sabah saatleriyle beraber gözler MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Milyonlarca lise öğrencisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği tarihler aralığında sistem üzerinden ilk nakiller için boş kontenjanlara başvurularını sağlamıştı. Sonuçlar için ise 2 Ağustos işaret edildi. Bu noktada "LGS 1. Nakil (ek tercih) sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?" soruları gündeme taşındı. İşte LGS lise nakil sonuçları e-Okul ve MEB sorgulama ekranı ve detaylar…

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS nakil başvurusu ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Son olarak MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Nakil başvuru işlemleri, tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başladı. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

LİSE NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.Birinci dönem nakil sonuçları ise 2 Ağustos'ta açıklanacak. Bu yıl nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. İkinci nakil dönemi ise başvuruları da 2-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu başvuruların sonuçları da 9 Ağustos'ta açıklanacak.

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1. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

2. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

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MEB e-Okul ile 2021 LGS lise 1. nakil sonuçları açıklandı! Lise LGS nakil ek tercih sonuçları sorgulama ekranı
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