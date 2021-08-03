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Giriş Tarihi: 3.8.2021 11:56 Son Güncelleme: 3.8.2021 11:56

MEB 2021 Lise nakil sonuçları sorgulama ekranı! LGS Lise 2. Nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, e-Okul ile başvuru nasıl yapılır?

MEB 2021 Lise nakil sonuçları sorgulama ekranı! LGS Lise 2. Nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, e-Okul ile başvuru nasıl yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında geçtiğimiz gün ilk nakillerin açıklanmasının ardından gözler bu kez Lise 2. Nakil ek tercih başvurularına çevrilmişti. Eğitim alacakları kurumları boş kontenjanlar çerçevesinde değiştirmek isteyen milyonlarca 9., 10., 11. ve 12. Sınıf öğrencisi “LGS Lise 2. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, e-Okul ile başvuru nasıl yapılır?” sorularına yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı nakillerle ilgili olarak dönem başında takvimi yayınlamış ve tarihleri duyurmuştu. Buna göre; LGS Lise 2. Nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

Lise 2. Nakil başvuru süreci e-Okul sistemi üzerinden devam ediyor. İlk başvurularda istediği okula yerleşemeyen adaylar bu kapsamda ikinci kez boş kontenjanlar üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Hal böyleyken "2021 LGS Lise 2. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. MEB tarafından yayımlanan takvime göre ikinci nakiller için başvurular geçtiğimiz gün alınmaya başlamıştı. Buna göre; LGS Lise 2. Nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte detaylar ve e-Okul sorgulama ekranı…

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS nakil başvurusu ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Son olarak MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Nakil başvuru işlemleri, tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başladı. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

LİSE NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.Birinci dönem nakil sonuçları ise 2 Ağustos'ta açıklanacak. Bu yıl nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. İkinci nakil dönemi ise başvuruları da 2-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu başvuruların sonuçları da 9 Ağustos'ta açıklanacak.

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2. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

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MEB 2021 Lise nakil sonuçları sorgulama ekranı! LGS Lise 2. Nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, e-Okul ile başvuru nasıl yapılır?
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