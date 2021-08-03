LGS Lise 2. nakiller başladı mı, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise 2. nakiller ne zaman başlıyor, e-Okul ile başvuru nasıl yapılır?

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS nakil başvurusu ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Son olarak MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Nakil başvuru işlemleri, tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başladı. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

LİSE NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.Birinci dönem nakil sonuçları ise 2 Ağustos'ta açıklanacak. Bu yıl nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. İkinci nakil dönemi ise başvuruları da 2-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu başvuruların sonuçları da 9 Ağustos'ta açıklanacak.

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