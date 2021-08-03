LGS Lise 2. nakiller başladı mı, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise 2. nakiller ne zaman başlıyor, e-Okul ile başvuru nasıl yapılır?

LGS lise nakil başvuru sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. MEB tarafından nakil başvurularının alınacağı tarihler tüm detaylarıyla öğrencilerin bilgisine sunulmuştu. Bu noktada ise "LGS lise 2. Nakiller ne zaman başlıyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" soruları ilk başvuru sonuçlarının ardından gündeme geldi. Yeniden başvuruda bulunacak vatandaşlar bugünden itibaren e-okul aracılığı ile işlemlerini gerçekleştirebilecek. Buna göre; Lise 2. Nakil işlemleri ne zaman başlayacak? İşte e-Okul sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
LGS nakil başvurusu ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Son olarak MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Nakil başvuru işlemleri, tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başladı. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.
Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.Birinci dönem nakil sonuçları ise 2 Ağustos'ta açıklanacak. Bu yıl nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. İkinci nakil dönemi ise başvuruları da 2-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu başvuruların sonuçları da 9 Ağustos'ta açıklanacak.
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021