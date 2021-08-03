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Haberler Eğitim Haberleri LGS Lise 2. nakiller başladı mı, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise 2. nakiller ne zaman başlıyor, e-Okul ile başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 3.8.2021 08:44 Son Güncelleme: 3.8.2021 08:44

LGS Lise 2. nakiller başladı mı, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise 2. nakiller ne zaman başlıyor, e-Okul ile başvuru nasıl yapılır?

LGS Lise 2. nakiller başladı mı, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise 2. nakiller ne zaman başlıyor, e-Okul ile başvuru nasıl yapılır?

Gelen son dakika haberiyle 1. Nakil başvurularının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci 2021 LGS Lise 2. Nakil işlemleri için açıklanan tarihleri araştırmaya başladı. Kayıtlı oldukları eğitim kurumlarından başka okula geçiş yapmak isteyen vatandaşlar MEB tarafından duyurulan boş kontenjanlar üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor. Bu noktada ise “LGS lise 2. Nakiller ne zaman başlıyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak?” soruları gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Buna göre; e-Okul ile LGS Lise 2. Nakil işlemleri ne zaman başlayacak? İşte konuya dair tüm detaylar…

LGS lise nakil başvuru sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. MEB tarafından nakil başvurularının alınacağı tarihler tüm detaylarıyla öğrencilerin bilgisine sunulmuştu. Bu noktada ise "LGS lise 2. Nakiller ne zaman başlıyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" soruları ilk başvuru sonuçlarının ardından gündeme geldi. Yeniden başvuruda bulunacak vatandaşlar bugünden itibaren e-okul aracılığı ile işlemlerini gerçekleştirebilecek. Buna göre; Lise 2. Nakil işlemleri ne zaman başlayacak? İşte e-Okul sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS nakil başvurusu ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Son olarak MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Nakil başvuru işlemleri, tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başladı. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

LİSE NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.Birinci dönem nakil sonuçları ise 2 Ağustos'ta açıklanacak. Bu yıl nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. İkinci nakil dönemi ise başvuruları da 2-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu başvuruların sonuçları da 9 Ağustos'ta açıklanacak.

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2. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

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LGS Lise 2. nakiller başladı mı, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise 2. nakiller ne zaman başlıyor, e-Okul ile başvuru nasıl yapılır?
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