LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri! MEB LGS 2021 kılavuzu ile lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve okul kontenjanları

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında nakil işlemleri devam ediyor. LGS tercih işlemlerinin bugün başlaması ile birlikte, lise kontenjanları, yüzdelik dilimler ve taban puanları ile ilgili araştırmalar sürüyor. LGS 2. tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyenler için yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları alınacak. Bu kapsamda boş kontenjanlar ve taban puanlar e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek. İşte MEB LGS 2021 kılavuzu ile lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve okul kontenjanları
Liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri nakil başvuruları ile gündemde yer almaya başladı. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor. Tercihler için yüzdelik dilim, lise kontenjanları ve LGS taban puanları gibi pek çok konu hakkında araştırmalar sürüyor.
LGS 3. tercihler, 02-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; ikinci tercih başvuruları 02-06 Ağustos 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.
Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.
2021 LGS TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
2021 LGS 2. tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyenler için yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları alınacak.
Bu kapsamda boş kontenjanlar ve taban puanlar e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek.
LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.