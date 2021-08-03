LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri! MEB LGS 2021 kılavuzu ile lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve okul kontenjanları

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

Liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri nakil başvuruları ile gündemde yer almaya başladı. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor. Tercihler için yüzdelik dilim, lise kontenjanları ve LGS taban puanları gibi pek çok konu hakkında araştırmalar sürüyor.

LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN?

LGS 3. tercihler, 02-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; ikinci tercih başvuruları 02-06 Ağustos 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.

2021 LGS TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 LGS BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2021 LGS 2. tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyenler için yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları alınacak.

Bu kapsamda boş kontenjanlar ve taban puanlar e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek.