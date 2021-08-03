MEB Bakanı "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunu yanıtladı! Bu sene okullar ne zaman açılacak, yüz yüze mi, uzaktan eğitim mi?

Son dönemde okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? Soruları milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılını uzaktan eğitimle sonlandıran vatandaşlar ardından ise Haziran ayında okullarına kısmen de olsa geri dönebilmişti. Yeni dönemde eğitimin nasıl devam edeceği konusu ise Bakan Selçuk'un açıklaması ile netleşecek. Bu noktada "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk detayları paylaşmıştı.