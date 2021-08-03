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Giriş Tarihi: 3.8.2021 08:56

MEB Bakanı "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunu yanıtladı! Bu sene okullar ne zaman açılacak, yüz yüze mi, uzaktan eğitim mi?

MEB Bakanı Okullar ne zaman açılacak? sorusunu yanıtladı! Bu sene okullar ne zaman açılacak, yüz yüze mi, uzaktan eğitim mi?

Ağustos ayıyla beraber milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihe çevrilirken “Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?” sorusu bu kapsamda gündeme taşındı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili detayları geçtiğimiz ay yaptığı açıklama ile duyurmuştu. Eylül ayını işaret eden Bakan Selçuk “Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı” sözleri ile yüz yüze eğitim sinyali vermişti. Hal böyleyken Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze mi, uzaktan eğitim mi olacak? Soruları araştırma konusu haline geldi. İşte 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin tüm detaylar…

Son dönemde okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? Soruları milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılını uzaktan eğitimle sonlandıran vatandaşlar ardından ise Haziran ayında okullarına kısmen de olsa geri dönebilmişti. Yeni dönemde eğitimin nasıl devam edeceği konusu ise Bakan Selçuk'un açıklaması ile netleşecek. Bu noktada "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk detayları paylaşmıştı.

Bakan Selçuk açıkladı: Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? Yaz tatili süresi kısaldı mı uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak?

OKULLARDA VİRÜSLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları için 81 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi. Toplantıda, "Okulum Temiz Belgesi" standartlarıyla ilgili denetim süreçleri ele alındı. Ülke genelinde bakanlığa bağlı tüm okullarda hijyen koşullarının yakından takip edildiğine dikkat çekildi.

Bu süreçte hijyen bütçesinin sekiz kat arttığını ifade eden Bakan Selçuk, "Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Okulların 6 Eylül'de açılması bizim için son derece önemli. Çocuklarımızın, velilerimizin, öğretmenlerimizin sabrı konusunda gerçekten müteşekkiriz. Okulları açmak noktasında tüm toplumumuzun katkısını bekliyoruz. Biz hazırız ve toplumun sağduyusunun, desteğinin bu konuda hayati bir önem taşıdığının tekrar tekrar vurgusunu yapmak istiyorum.

Okulları açmak noktasında çok kararlıyız" şeklinde açıklama yaptı. Böylece okul açılış tarihinin vaka sayılarından etkilenmeyeceği, okullarda salgın riskini önlemek adına çalışmalar yapılacağı belirtildi.

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MEB Bakanı "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunu yanıtladı! Bu sene okullar ne zaman açılacak, yüz yüze mi, uzaktan eğitim mi?
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