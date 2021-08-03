MEB Bakanı "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunu yanıtladı! Bu sene okullar ne zaman açılacak, yüz yüze mi, uzaktan eğitim mi?

Son dönemde okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? Soruları milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılını uzaktan eğitimle sonlandıran vatandaşlar ardından ise Haziran ayında okullarına kısmen de olsa geri dönebilmişti. Yeni dönemde eğitimin nasıl devam edeceği konusu ise Bakan Selçuk'un açıklaması ile netleşecek. Bu noktada "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk detayları paylaşmıştı.
OKULLARDA VİRÜSLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları için 81 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi. Toplantıda, "Okulum Temiz Belgesi" standartlarıyla ilgili denetim süreçleri ele alındı. Ülke genelinde bakanlığa bağlı tüm okullarda hijyen koşullarının yakından takip edildiğine dikkat çekildi.
Bu süreçte hijyen bütçesinin sekiz kat arttığını ifade eden Bakan Selçuk, "Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Okulların 6 Eylül'de açılması bizim için son derece önemli. Çocuklarımızın, velilerimizin, öğretmenlerimizin sabrı konusunda gerçekten müteşekkiriz. Okulları açmak noktasında tüm toplumumuzun katkısını bekliyoruz. Biz hazırız ve toplumun sağduyusunun, desteğinin bu konuda hayati bir önem taşıdığının tekrar tekrar vurgusunu yapmak istiyorum.
Okulları açmak noktasında çok kararlıyız" şeklinde açıklama yaptı. Böylece okul açılış tarihinin vaka sayılarından etkilenmeyeceği, okullarda salgın riskini önlemek adına çalışmalar yapılacağı belirtildi.