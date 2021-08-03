TUS geç başvuruları ne zaman bitiyor? 2021 TUS geç başvuru ücreti nereye yatırılır?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için esas başvuru süresini kaçıranlar son başvuru tarihi öncesi ücreti ödeyerek başvuru işlemini gerçekleştirebiliyor. ÖSYM koordinesinde gerçekleştirilecek olan TUS geç başvuruları, belirlenen tarihin gün bitimine kadar devam edilecek. Adaylar başvuru süresi ile ilgili detayları ve ücretlerini araştırmaya başladılar. Buna göre; TUS 2021 geç başvuruları son gün ne zaman? TUS 2.dönem başvuru ücretleri ne kadar?

TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

1. DÖNEM SINAV TARİHİ : 21 Mart 2021

1. DÖNEM BAŞVURU TARİHLERİ : 02 – 10 Şubat 2021 (Ücret ödeme için son gün, 11 Şubat 2021)

2. DÖNEM SINAV TARİHİ : 5 Eylül 2021

2. DÖNEM BAŞVURU TARİHLERİ : 13 Temmuz - 29 Temmuz 2021 (Ücret ödeme için son gün, 30 Temmuz 2021)

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ SAATİ VE SÜRESİ : 14.45, 150 dakika

TUS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

SINAV ÜCRETLERİ TEMEL TIP BİLİMLERİ : 250,00 TL

KLİNİK TIP BİLİMLERİ : 250,00 TL

TUS 1. DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 18 Şubat 2021 : (Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)

TUS 2. DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 5 Ağustos 2021 (Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)

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