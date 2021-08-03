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Giriş Tarihi: 3.8.2021 21:53 Son Güncelleme: 3.8.2021 22:01

Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: ÖSYM YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları listesi

Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: ÖSYM YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları listesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemine ilişkin detaylar araştırılıyor. İyi bir üniversitede eğitim almak isteyen öğrencilerin gündeminde üniversite taban puanları ve başarı sıralaması, kontenjanları bulunuyor. . ÖSYM tarafından ön lisans ve lisans bölümleri için taban puanları, başarı sıralamaları ve üniversite kontenjanları paylaşıldı. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerinin taban puanlarına ve başarı sıralamasına göre 2021 YKS tercih işlemleri tamamlanacak. İşte, Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ÖSYM YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları listesi

YKS tercih süresinin uzatılmasının ardından üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Üniversite sınavına giren adaylar sonuçlarını öğrendikten sonra heyecanla tercihleri beklemeye devam ediyor. Herhangi bir üniversitede istediği alanda eğitim görmek isteyen adaylar o üniversitenin taban puanı, kontenjanı ve sıralamasına göre tercih oluşturacak. İşte, ÖSYM YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları listesi

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU YAYIMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel halinin internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.

Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarımız; Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır. 2021-YKS tercih işlemlerinizi http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YKS TERCİH SÜRESİ UZATILDI... YKS 2021 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başkan Erdoğan: Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması şu şekilde;

Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.

Program Kodu Program Adı Puan Türü Genel Kont. Genel Yerl. En Küçük Puan En Büyük Puan OB Kont. OB Yer. OBK En Küçük Puan OBK En Büyük Puan
200150361 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (Burslu) TYT 5 5 381,17173 440,08834 --- --- --- ---
200150352 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 28 28 221,33361 351,06405 --- --- --- ---
200150758 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) TYT 3 3 317,00025 328,96551 --- --- --- ---
200150767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT 20 20 212,35986 277,79740 --- --- --- ---
200150652 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) TYT 5 5 326,84287 375,41577 --- --- --- ---
200150661 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) TYT 31 31 226,94834 292,41650 --- --- --- ---
200190038 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) TYT 3 3 313,73746 316,64944 --- --- --- ---
200190039 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 20 20 208,55541 283,17753 --- --- --- ---
200150679 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) TYT 6 6 320,13835 356,53196 --- --- --- ---
200150688 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 34 34 232,75390 261,14082 --- --- --- ---
200150025 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (Burslu) TYT 5 5 380,80622 422,92510 --- --- --- ---
200150255 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (%50 İndirimli) TYT 31 31 270,14774 373,87254 --- --- --- ---
200150404 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (İÖ) (Burslu) TYT 5 5 341,80096 371,37151 --- --- --- ---
200150397 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 31 31 254,24193 285,41278 --- --- --- ---
200150185 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Diyaliz (Burslu) TYT 5 5 301,97749 322,95506 --- --- --- ---
200150334 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Diyaliz (%50 İndirimli) TYT 31 31 220,68093 261,00519 --- --- --- ---
200150201 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Elektronörofizyoloji (Burslu) TYT 5 5 299,02359 333,24432 --- --- --- ---
200150343 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) TYT 28 24 186,37810 265,37857 --- --- --- ---
200190058 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Fizyoterapi (Burslu) TYT 5 5 331,80657 377,69180 --- --- --- ---
200190059 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Fizyoterapi (%50 İndirimli) TYT 28 28 241,89410 298,50624 --- --- --- ---
200150167 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (Burslu) TYT 7 7 360,37229 406,09041 --- --- --- ---
200150264 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) TYT 38 38 276,03787 310,38816 --- --- --- ---
200150501 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) TYT 7 7 341,46900 399,87297 --- --- --- ---
200150494 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 38 38 261,49494 285,85234 --- --- --- ---
200150697 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Odyometri (Burslu) TYT 5 5 328,21053 336,81732 --- --- --- ---
200150704 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Odyometri (%50 İndirimli) TYT 31 31 221,89182 282,06724 --- --- --- ---
200150713 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Optisyenlik (Burslu) TYT 7 7 334,05884 492,91272 --- --- --- ---
200150722 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Optisyenlik (%50 İndirimli)
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