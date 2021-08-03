Üniversiteler ne zaman açılacak ve tarih belli oldu mu? 2021-2022 Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?

Üniversitelerin açılış tarihi öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih süreci başlayacak ve bu şekilde öğrencilerin hangi üniversiteye gideceği de belli olacak. Adayların aldıkları puanlar doğrultusunda tercih işlemleri yapıldıktan sonra ise yerleştirme işlemleri başlayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde devam eden eğitim öğretim yılının ardından üniversitelerde yüz yüze eğitimin olup olmayacağı da sık sık araştırılıyor. Bu kapsamda; üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? 2021-2022 Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.
Konu ile ilgili detaylar geldikçe haberimizin içerisinde yer alacaktır.
YÖK'TEN AŞI TALEBİ GELMİŞTİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.