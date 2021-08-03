Üniversiteler ne zaman açılacak ve tarih belli oldu mu? 2021-2022 Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?

Üniversitelerin açılış tarihi öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih süreci başlayacak ve bu şekilde öğrencilerin hangi üniversiteye gideceği de belli olacak. Adayların aldıkları puanlar doğrultusunda tercih işlemleri yapıldıktan sonra ise yerleştirme işlemleri başlayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde devam eden eğitim öğretim yılının ardından üniversitelerde yüz yüze eğitimin olup olmayacağı da sık sık araştırılıyor. Bu kapsamda; üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? 2021-2022 Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?