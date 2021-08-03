Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 Üniversiteler açılacak mı?

Eylül ayına yaklaşmamızla beraber, üniversiteler ne zaman açılacak sorusu da öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere, üniversitelerde geçtiğimiz eğitim öğretim dönemi uzaktan (online) olarak tamamlanmıştı. Bu doğrultuda, üniversiteler ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim olacak mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından konuyla ilgili açıklama geldi ve 2021-2022 akademik takvim de duyuruldu. İşte, üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim olacak mı konularıyla ilgili son gelişmeler