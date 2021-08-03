Üniversite tercih işlemleri hakkında sorgulamalar sürüyor. Üniversite sınavına katılım gösteren adaylar sonuçların ÖSYM tarafından erişime açılması ile birlikte gözlerini tercih işlemlerine çevirdi. Yayımlanan kılavuz doğrultusunda, adaylar aldıkları puanlara göre tercih yapacaklar ve sonrasında ise yerleştirme sonuçları süreçteki yerini alacak. Peki; YKS tercihleri ne zaman yapılacak ve tercih hakkı kaç? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?