YKS tercih işlemleri ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen son duyuruya göre üniversite tercih süresi uzatıldı. ÖSYM tarafından sonuçların erişime açılması ile birlikte tercih takvimi/tercih robotu adayların gündeminde yer almaya devam ederken binlerce kişi YKS tercihleri ne zaman başlıyor, son tarih ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, en son 5-13 Ağustos olarak belirlenen üniversite tercih süresi belli oldu. Buna göre; YKS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? 2021 YKS tercihleri son tarih ne zaman?