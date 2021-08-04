4 yıllık bölümler hangileri? ÖSYM ile 2021 YKS Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel puanıyla alan 4 yıllık üniversite bölümleri

ÖSYM tarafından 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümlerinde eğitim görmek isteyen adaylara uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2021) sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanması sonrasında aldıkları puan ve başarı sıralarıyla tercih listesi hazırlamaya başlayanlardan 4 yıllık bölümlerde okumayı isteyenler 2021 YKS Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel puanıyla alan 4 yıllık bölümler ile ilgili bilgi edinmek isteyerek 4 yıllık bölümler hangileri? Şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor.
ÖSYM tercih kılavuzu ile 2021 YKS Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel puanıyla alan 4 yıllık bölümler listesi ve diğer tüm detaylar şöyle;
Aşağıda yer alan linke tıklayarak 2021 YKS puan türleriyle alım yapan tüm 4 yıllık lisans bölümlerine erişebilir ve puan - başarı sıralaması detaylarını öğrenebilirsiniz.
Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.