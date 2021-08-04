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Giriş Tarihi: 4.8.2021 09:27 Son Güncelleme: 4.8.2021 09:31

ALES başvuru ekranı! ÖSYM 2021 ALES/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar ve hangi bankalara ödenecek?

ALES başvuru ekranı! ÖSYM 2021 ALES/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar ve hangi bankalara ödenecek?

Büyük bir merakla beklenen 2021-ALES/2 başvuruları başladı. ÖSYM tarafından duyuru yapılırken ALES başvuruları 3 Ağustos ila 11 Ağustos tarihleri arasında alınacak. ÖSYM'nin paylaştığı kılavuzda, ALES başvuru ücreti ile beraber yatırılacak bankalar hakkında da bilgi verildi. Adaylar, ALES başvurusu işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Peki, 2021 ALES başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve nereye ödenecek? İşte, ALES başvuru ekranı, sınav ücreti ve diğer detaylar

19 Eylül tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) başvuruları alınmaya başlandı. ÖSYM tarafından ALES başvuru kılavuzu yayınlanırken sınav ücreti başta olmak üzere birçok detay da paylaşıldı. Buna göre, ALES başvuruları 3 Ağustos ile 11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE ÖDENECEK?

ÖSYM'nin paylaştığı kılavuz ile ALES sınav ücreti ve yatırılacak olan bankaların listesi de paylaşıldı. Peki, ALES sınav ücreti ne kadar oldu ve hangi bankalara ödenecek?

İşte, ALES başvuru ekranı ve sınav ücreti;

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-ALES kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES sınav ücreti bu yıl 145 TL olarak belirlendi. Adaylar, 12 Ağustos tarihine kadar ücret ödemesini gerçekleştirebilir.

ALES geç başvuru günü ise 17 Ağustos olarak açıklandı. (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)

ALES SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA ÖDENECEK?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebilecektir.

  • Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
  • ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

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ALES başvuru ekranı! ÖSYM 2021 ALES/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar ve hangi bankalara ödenecek?
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