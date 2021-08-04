AÖF taban puanları 2021: Açıköğretim üniversite AÖF 2 ve 4 yıllık bölümler taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları listesi

AÖF TABAN PUANLARI 2021

Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan AÖF taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;

AÇIK ÖĞRETİM KAÇ PUANLA GİRİLİR?

Üniversite tercihleri nasıl yapılacak? Açık öğretim kaç puanla girilir? 2 yıllık açıköğretim bölümlerine kayıt yaptırabilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarından Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek ve en az 150 puan almak gerekmektedir. 4 yıllık lisans bölümleri içinse 180 puan almış olmak gerekiyor.

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.

2020

2019

2018

2017 Yer.

2020

2019

2018

2017 Başarı

Sırası

2020

2019

2018

2017 Taban

Puanı

2020

2019

2018

2017 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 2500+63

2750+69

2500+63

2000+50 2563

2819

2563

2050 639.694

630.867

549.000

493.805 231,67387

247,25893

253,38959

234,30699 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Tarih (Açıköğretim) SÖZ 3000+75

3000+75

2500+63

2500+63 2313

3075

2563

1805 Dolmadı

820.768

716.000

Dolmadı Dolmadı

223,68743

236,94280

Dolmadı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) SÖZ 4000+100

4000+100

3000+75

4000+100 2613

3846

3075

2699 Dolmadı

Dolmadı

749.000

Dolmadı Dolmadı

Dolmadı

233,81726

Dolmadı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 500+13

500+13

500+13

500+13 513

513

513

513 458.038

442.557

364.000

250.976 267,86320

261,14935

262,14837

289,83908 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1750+44

1750+44

1500+38

2000+50 1.794

1794

1538

765 792.606

742.984

609.000

Dolmadı 227,04681

227,50391

232,18138

Dolmadı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 300+8

500+13

1000+25

2000+50 308

265

273

142 857.188

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı 221,43015

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) İşletme (Açıköğretim) EA 700+18

1000+25

2000+50

9000+225 718

637

562

271 862.991

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı 220,94685

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 600+15

800+20

1000+25

2000+50 615

531

511

165 876.273

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı 219,80619

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) İktisat (Açıköğretim) EA 200+5

400+10

1500+38

3000+75 205

167

163

80 913.829

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı 216,44567

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Maliye (Açıköğretim) EA 300+8

500+13

2000+50

4000+100 308

232

188

124 926.605

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı 215,15614

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Sosyoloji (Açıköğretim) EA 1000+25

1000+25

2000+50

4000+100 1.025

932

911

710 932.282

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı 214,56011

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 900+23

1000+25

2000+50

6000+150 923

828

821

1067 941.249

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı 213,54252

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 400+10

500+13

2000+50

5000+125 410

321

312

444 950.350

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı 212,37175

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) EA 800+20

1000+25

1000+25

2000+50 820

794

541

234 956.111

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı 211,54958

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) EA 200+5

400+10

750+19

1500+38 205

82

78

33 965.873

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı 209,93255

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Felsefe (Açıköğretim) EA 250+7

400+10

750+19

1000+25 257

135

106

80 968.313

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı 209,45413

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) SÖZ 1500+38

1200+30

1000+25

1400+35 1.538

1230

1025

598 811.957

724.284

690.000

Dolmadı 205,88329

236,31364

239,38514

Dolmadı ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 1300+33

1500+38

1000+25

— 435

1201

1025

— Dolmadı

Dolmadı

813.000

— Dolmadı

Dolmadı

227,50588

— ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Tarih (Açıköğretim) SÖZ 2000+50

—

—

— 348

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA 1500+38

—

—

— 1.538

—

—

— 833.180

—

—

— 223,47163

—

—

— ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 1400+35

1250+32

2000+50

1500+38 1.435

1282

1439

1538 882.700

787.357

Dolmadı

525.779 219,25314

221,05477

Dolmadı

214,68969 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) İşletme (Açıköğretim) EA 200+5

500+13

1000+25

1000+25 205

54

41

14 944.884

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı 213,09390

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 800+20

1000+25

1000+25

— 820

612

633

— 954.891

Dolmadı

Dolmadı

— 211,73428

Dolmadı

Dolmadı

— ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 300+8

500+13

1000+25

— 308

145

73

— 963.669

Dolmadı

Dolmadı

— 210,33115

Dolmadı

Dolmadı

— ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Sosyoloji (Açıköğretim) EA 300+8

400+10

1000+25

1500+38 308

129

71

66 966.729

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı 209,76543

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) EA 800+20

—

—

— 282

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Grafik Sanatlar (Açıköğretim) EA 1500+38

—

—

— 167

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Rekreasyon (Açıköğretim) EA 800+20

—

—

— 44

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) EA 1500+38

—

—

— 127

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) SAY 150+4

250+7

2000+50

— 154

140

100

— 524.372

Dolmadı

Dolmadı

— 232,02332

Dolmadı

Dolmadı

— İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih (Açıköğretim) SÖZ 1000+25

1000+25

1000+25

800+20 1.025

1025

1025

775 676.568

729.594

730.000

Dolmadı Dolmadı

227,05871

235,68044

235,56241

Dolmadı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Coğrafya (Açıköğretim) SÖZ 1400+35

1500+38

1400+35

1300+33 1435

1538

1435

1038 811.833

818.647

783.000

Dolmadı 205,95903

224,05545

230,62265

Dolmadı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA 1400+35

1500+38

3000+75

— 1.435

1538

1318

— 624.721

590.062

Dolmadı

— 244,93690

243,05403

Dolmadı

— İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) EA 100+3

250+7

2000+50

— 103

198

79

— 661.619

Dolmadı

Dolmadı

— 240,60267

Dolmadı

Dolmadı

— İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji (Açıköğretim) EA 300+8

300+8

1000+25

1800+45 308

308

313

271 679.239

768.759

Dolmadı

Dolmadı 238,62555

224,26003

Dolmadı

Dolmadı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme (Açıköğretim) EA 250+7

250+7

1000+25

1500+38 257

257

228

91 679.465

797.766

Dolmadı

Dolmadı 238,60121

218,46372

Dolmadı

Dolmadı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)

(Açıköğretim) EA 200+5

500+13

—

— 205

192

—

— 734.810

Dolmadı

—

— 232,68347

Dolmadı

—

— İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 300+8

500+13

—

— 308

259

—

— 739.352

Dolmadı

—

— 232,21434

Dolmadı

—

— İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat (Açıköğretim) EA 150+4

250+7

600+15

600+15 154

120

62

39 808.790

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

225,59677

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 300+8

500+13

—

— 308

262

—

— 808.935

Dolmadı

—

— 225,58594

Dolmadı

—

— İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe (Açıköğretim) EA 150+4

250+7

500+13

500+13 154

84

60

38 915.838

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı 216,25269

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) EA 800+20

—

—

— 442

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rekreasyon (Açıköğretim) EA 800+20

—

—

— 122

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 100+3

250+7

1500+38

— 103

220

127

— 638.778

Dolmadı

Dolmadı

— 243,25433

Dolmadı

Dolmadı

—

AÖF Açıköğretim Fakülteleri 2. Yıllık Bölümlerin 2019 ve 2020 Yılı Taban Puanları ise Şöyle;

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.

2020

2019 Yer.

2020

2019 Taban

Puanı

2020

2019 Başarı

Sırası

2020

2019 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Adalet (Açıköğretim) TYT 1700+43

2500+63 1.743

2563 270,38823

257,16335 713.115

790.969 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 1100+28

1500+38 1.128

1538 260,19612

234,46747 814.983

1.078.225 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) TYT 200+5

400+10 205

410 249,15529

231,77213 937.325

1.114.096 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 1500+38

2000+50 1.538

2050 246,63060

232,31127 966.587

1.106.903 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1500+38

2250+57 1.538

2307 237,10454

222,52733 1.079.928

1.244.081 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 3000+75

3500+88 3.075

3588 236,55198

235,45712 1.086.706

1.065.180 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKiŞEHİR) Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) TYT 1300+33

1500+38 1.333

1538 232,10915

226,92599 1.141.606

1.181.169