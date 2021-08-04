AÖF taban puanları 2021: Açıköğretim üniversite AÖF 2 ve 4 yıllık bölümler taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları listesi

AÖF taban puanları YKS tercih dönemi öncesinde binlerce kişinin araştırma konusu haline geldi. Anadolu Üniversitesi üzerinden üniversite eğitimlerini açıköğretimden sürdürmek isteyen vatandaşlar bu kapsamda 2021 yılına ait AÖF önlisans ve lisans taban puanlarını merak ediyor. Adayların tercih yapabilmesi için baraj puanlarını geçmesi gerekiyor. KS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan AÖF taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle…
Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan AÖF taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;
Üniversite tercihleri nasıl yapılacak? Açık öğretim kaç puanla girilir? 2 yıllık açıköğretim bölümlerine kayıt yaptırabilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarından Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek ve en az 150 puan almak gerekmektedir. 4 yıllık lisans bölümleri içinse 180 puan almış olmak gerekiyor.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2020
2019
2018
2017
|Yer.
2020
2019
2018
2017
|Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017
|Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim)
|SÖZ
|2500+63
2750+69
2500+63
2000+50
|2563
2819
2563
2050
|639.694
630.867
549.000
493.805
|231,67387
247,25893
253,38959
234,30699
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Tarih (Açıköğretim)
|SÖZ
|3000+75
3000+75
2500+63
2500+63
|2313
3075
2563
1805
|Dolmadı
820.768
716.000
Dolmadı
|Dolmadı
223,68743
236,94280
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)
|SÖZ
|4000+100
4000+100
3000+75
4000+100
|2613
3846
3075
2699
|Dolmadı
Dolmadı
749.000
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
233,81726
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
|EA
|500+13
500+13
500+13
500+13
|513
513
513
513
|458.038
442.557
364.000
250.976
|267,86320
261,14935
262,14837
289,83908
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|1750+44
1750+44
1500+38
2000+50
|1.794
1794
1538
765
|792.606
742.984
609.000
Dolmadı
|227,04681
227,50391
232,18138
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
|EA
|300+8
500+13
1000+25
2000+50
|308
265
273
142
|857.188
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|221,43015
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|İşletme (Açıköğretim)
|EA
|700+18
1000+25
2000+50
9000+225
|718
637
562
271
|862.991
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|220,94685
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
|EA
|600+15
800+20
1000+25
2000+50
|615
531
511
165
|876.273
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|219,80619
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|İktisat (Açıköğretim)
|EA
|200+5
400+10
1500+38
3000+75
|205
167
163
80
|913.829
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|216,44567
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Maliye (Açıköğretim)
|EA
|300+8
500+13
2000+50
4000+100
|308
232
188
124
|926.605
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|215,15614
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Sosyoloji (Açıköğretim)
|EA
|1000+25
1000+25
2000+50
4000+100
|1.025
932
911
710
|932.282
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|214,56011
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|900+23
1000+25
2000+50
6000+150
|923
828
821
1067
|941.249
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|213,54252
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
|EA
|400+10
500+13
2000+50
5000+125
|410
321
312
444
|950.350
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|212,37175
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Havacılık Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|800+20
1000+25
1000+25
2000+50
|820
794
541
234
|956.111
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|211,54958
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)
|EA
|200+5
400+10
750+19
1500+38
|205
82
78
33
|965.873
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|209,93255
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Felsefe (Açıköğretim)
|EA
|250+7
400+10
750+19
1000+25
|257
135
106
80
|968.313
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|209,45413
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
|SÖZ
|1500+38
1200+30
1000+25
1400+35
|1.538
1230
1025
598
|811.957
724.284
690.000
Dolmadı
|205,88329
236,31364
239,38514
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Reklamcılık (Açıköğretim)
|SÖZ
|1300+33
1500+38
1000+25
—
|435
1201
1025
—
|Dolmadı
Dolmadı
813.000
—
|Dolmadı
Dolmadı
227,50588
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Tarih (Açıköğretim)
|SÖZ
|2000+50
—
—
—
|348
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|EA
|1500+38
—
—
—
|1.538
—
—
—
|833.180
—
—
—
|223,47163
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
|EA
|1400+35
1250+32
2000+50
1500+38
|1.435
1282
1439
1538
|882.700
787.357
Dolmadı
525.779
|219,25314
221,05477
Dolmadı
214,68969
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|İşletme (Açıköğretim)
|EA
|200+5
500+13
1000+25
1000+25
|205
54
41
14
|944.884
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|213,09390
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|800+20
1000+25
1000+25
—
|820
612
633
—
|954.891
Dolmadı
Dolmadı
—
|211,73428
Dolmadı
Dolmadı
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|300+8
500+13
1000+25
—
|308
145
73
—
|963.669
Dolmadı
Dolmadı
—
|210,33115
Dolmadı
Dolmadı
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Sosyoloji (Açıköğretim)
|EA
|300+8
400+10
1000+25
1500+38
|308
129
71
66
|966.729
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|209,76543
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim)
|EA
|800+20
—
—
—
|282
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Grafik Sanatlar (Açıköğretim)
|EA
|1500+38
—
—
—
|167
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Rekreasyon (Açıköğretim)
|EA
|800+20
—
—
—
|44
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim)
|EA
|1500+38
—
—
—
|127
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
|SAY
|150+4
250+7
2000+50
—
|154
140
100
—
|524.372
Dolmadı
Dolmadı
—
|232,02332
Dolmadı
Dolmadı
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarih (Açıköğretim)
|SÖZ
|1000+25
1000+25
1000+25
800+20
|1.025
1025
1025
775
|676.568
729.594
730.000
Dolmadı
|Dolmadı
227,05871
235,68044
235,56241
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Coğrafya (Açıköğretim)
|SÖZ
|1400+35
1500+38
1400+35
1300+33
|1435
1538
1435
1038
|811.833
818.647
783.000
Dolmadı
|205,95903
224,05545
230,62265
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|EA
|1400+35
1500+38
3000+75
—
|1.435
1538
1318
—
|624.721
590.062
Dolmadı
—
|244,93690
243,05403
Dolmadı
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|100+3
250+7
2000+50
—
|103
198
79
—
|661.619
Dolmadı
Dolmadı
—
|240,60267
Dolmadı
Dolmadı
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyoloji (Açıköğretim)
|EA
|300+8
300+8
1000+25
1800+45
|308
308
313
271
|679.239
768.759
Dolmadı
Dolmadı
|238,62555
224,26003
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme (Açıköğretim)
|EA
|250+7
250+7
1000+25
1500+38
|257
257
228
91
|679.465
797.766
Dolmadı
Dolmadı
|238,60121
218,46372
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|200+5
500+13
—
—
|205
192
—
—
|734.810
Dolmadı
—
—
|232,68347
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
|EA
|300+8
500+13
—
—
|308
259
—
—
|739.352
Dolmadı
—
—
|232,21434
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat (Açıköğretim)
|EA
|150+4
250+7
600+15
600+15
|154
120
62
39
|808.790
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
225,59677
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|300+8
500+13
—
—
|308
262
—
—
|808.935
Dolmadı
—
—
|225,58594
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe (Açıköğretim)
|EA
|150+4
250+7
500+13
500+13
|154
84
60
38
|915.838
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|216,25269
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim)
|EA
|800+20
—
—
—
|442
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rekreasyon (Açıköğretim)
|EA
|800+20
—
—
—
|122
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
|EA
|100+3
250+7
1500+38
—
|103
220
127
—
|638.778
Dolmadı
Dolmadı
—
|243,25433
Dolmadı
Dolmadı
—
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2020
2019
|Yer.
2020
2019
|Taban
Puanı
2020
2019
|Başarı
Sırası
2020
2019
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Adalet (Açıköğretim)
|TYT
|1700+43
2500+63
|1.743
2563
|270,38823
257,16335
|713.115
790.969
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)
|TYT
|1100+28
1500+38
|1.128
1538
|260,19612
234,46747
|814.983
1.078.225
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim)
|TYT
|200+5
400+10
|205
410
|249,15529
231,77213
|937.325
1.114.096
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
|TYT
|1500+38
2000+50
|1.538
2050
|246,63060
232,31127
|966.587
1.106.903
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|1500+38
2250+57
|1.538
2307
|237,10454
222,52733
|1.079.928
1.244.081
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|TYT
|3000+75
3500+88
|3.075
3588
|236,55198
235,45712
|1.086.706
1.065.180
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKiŞEHİR)
|Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim)
|TYT
|1300+33
1500+38
|1.333
1538
|232,10915
226,92599
|1.141.606
1.181.169
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Spor Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|600+15
900+23
|615
923
|226,30871
216,76693
|1.216.371
1.325.400
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim)
|TYT
|800+20
1100+28
|820
1128
|226,26751
220,84554
|1.216.930
1.268.127
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|İlahiyat
(Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim)
|TYT
|500+13
800+20
|513
820
|225,14215
206,47602
|1.231.815
1.475.078
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Emlak Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|500+13
—
|513
—
|219,89535
—
|1.302.143
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)
|TYT
|1800+45
2500+63
|1.845
2563
|219,14185
205,57027
|1.312.226
1.488.830
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|1200+30
1400+35
|1.230
1435
|218,45970
209,87319
|1.321.301
1.424.417
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Tarım Teknolojisi (Açıköğretim)
|TYT
|700+18
—
|718
—
|216,67079
—
|1.345.067
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Lojistik (Açıköğretim)
|TYT
|900+23
1000+25
|923
1025
|215,63043
210,62148
|1.359.269
1.413.408
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)
|TYT
|400+10
600+15
|410
615
|214,35626
199,20960
|1.376.723
1.585.832
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Aşçılık (Açıköğretim)
|TYT
|1700+43
1750+44
|1.743
1794
|213,03677
203,27446
|1.394.628
1.523.974
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|400+10
500+13
|410
513
|212,69362
202,07085
|1.399.435
1.542.505
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|İşletme Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|1500+38
1800+45
|1.538
1845
|211,44784
207,95848
|1.416.602
1.452.719
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Dış Ticaret (Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
1200+30
|1.025
1230
|208,85638
204,51168
|1.452.844
1.504.893
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Yerel Yönetimler (Açıköğretim)
|TYT
|500+13
700+18
|513
718
|208,61597
200,74610
|1.456.223
1.562.807
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)
|TYT
|1500+38
2000+50
|1.538
2050
|208,23023
200,49951
|1.461.724
1.566.433
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim)
|TYT
|1500+38
2100+53
|1.538
2153
|207,38542
192,71920
|1.473.680
1.676.904
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim)
|TYT
|200+5
275+7
|205
282
|207,36526
185,71647
|1.473.918
1.735.443
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)
|TYT
|700+18
800+20
|718
820
|206,34253
202,51603
|1.488.383
1.535.663
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Medya ve İletişim (Açıköğretim)
|TYT
|400+10
500+13
|410
513
|206,30312
199,08377
|1.488.971
1.587.826
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim)
|TYT
|600+15
750+19
|615
769
|206,05606
199,92252
|1.492.472
1.575.080
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim)
|TYT
|400+10
500+13
|410
513
|205,80514
193,10211
|1.496.159
1.672.322
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim)
|TYT
|400+10
500+13
|410
513
|205,24736
200,66004
|1.504.155
1.564.078
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
1300+33
|1.025
1333
|203,30575
195,29523
|1.531.877
1.643.284
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim)
|TYT
|300+8
300+8
|308
308
|202,55029
196,43681
|1.542.769
1.627.085
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)
|TYT
|6000+150
8500+213
|6.150
8713
|201,49896
190,77548
|1.558.086
1.698.658
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
|TYT
|2500+63
3700+93
|2.563
3793
|199,36017
191,25371
|1.588.477
1.693.640
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
2000+50
|1.025
1075
|197,75838
—
|1.610.598
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Marka İletişimi (Açıköğretim)
|TYT
|500+13
600+15
|513
615
|197,63103
188,19302
|1.612.363
1.721.197
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Ev İdaresi (Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
1000+25
|1.025
1025
|194,54157
186,67372
|1.652.586
1.730.888
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)
|TYT
|3400+85
5750+144
|3.485
4131
|194,37938
—
|1.654.459
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Yaşlı Bakımı (Açıköğretim)
|TYT
|1800+45
2000+50
|1.845
2031
|191,30822
—
|1.688.080
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim)
|TYT
|1500+38
1750+44
|1.538
1688
|188,88160
—
|1.708.594
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|İlahiyat (Açıköğretim)
(Önlisans)
|TYT
|15000+375
18000+450
|13.981
14181
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Adalet (Açıköğretim)
|TYT
|2000+50
2000+50
|2.050
2050
|230,60170
226,66695
|1.160.534
1.184.743
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
—
|1.025
—
|219,46244
—
|1.307.878
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|1500+38
1500+38
|1.538
1538
|217,37003
205,85802
|1.335.671
1.484.435
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim)
|TYT
|700+18
900+23
|718
923
|209,53789
199,04440
|1.443.194
1.588.391
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)
|TYT
|2800+70
3250+82
|2.870
2786
|208,78855
—
|1.453.760
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|TYT
|5000+125
4000+100
|5.125
4100
|207,60088
210,73328
|1.470.663
1.411.808
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Spor Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|500+13
—
|513
—
|203,50886
—
|1.528.869
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
|TYT
|3500+88
4000+100
|3.588
4100
|198,60041
189,04252
|1.598.974
1.714.614
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Emlak Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|300+8
—
|308
—
|198,20005
—
|1.604.549
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)
|TYT
|200+5
500+13
|205
236
|197,71336
—
|1.611.226
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)
|TYT
|1400+35
1750+44
|1.435
1321
|195,48633
—
|1.640.857
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Reklamcılık (Açıköğretim)
|TYT
|250+7
500+13
|257
205
|194,55539
—
|1.652.420
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|TYT
|200+5
500+13
|205
145
|194,26157
—
|1.655.918
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)
|TYT
|700+18
1000+25
|718
714
|194,03486
—
|1.658.627
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Dış Ticaret (Açıköğretim)
|TYT
|400+10
500+13
|410
460
|192,94121
—
|1.671.151
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)
|TYT
|600+15
800+20
|615
489
|191,70430
—
|1.684.223
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Lojistik (Açıköğretim)
|TYT
|750+19
750+19
|769
627
|191,20157
—
|1.689.117
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)
|TYT
|2500+63
2000+50
|2.563
2046
|190,59246
—
|1.694.843
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Yerel Yönetimler (Açıköğretim)
|TYT
|400+10
500+13
|410
318
|190,15092
—
|1.698.686
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Bilgi Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|300+8
1000+25
|308
324
|189,55412
—
|1.703.526
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim)
|TYT
|350+9
500+13
|359
233
|189,40207
—
|1.704.716
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim)
|TYT
|250+7
500+13
|257
203
|188,70393
—
|1.709.850
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim)
|TYT
|600+15
3000+75
|615
377
|188,50850
—
|1.711.173
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)
|TYT
|400+10
500+13
|410
326
|188,22802
—
|1.713.078
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
1250+32
|1.025
1232
|188,19395
—
|1.713.302
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|İşletme Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|1100+28
1100+28
|1.128
1027
|188,10758
—
|1.713.864
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
1500+38
|1.025
661
|187,95342
—
|1.714.770
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|İslami İlimler (Açıköğretim)
(Önlisans)
|TYT
|3000+75
—
|1.278
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|Adalet (Açıköğretim)
|TYT
|1500+38
1500+38
|1538
1538
|242,08767
230,41444
|1.020.304
1.132.449
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|TYT
|3000+75
3000+75
|3.075
3075
|221,70395
205,31525
|1.277.812
1.492.660
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)
|TYT
|2000+50
2200+55
|2.050
2255
|213,17805
179,87976
|1.392.685
1.748.818
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
|TYT
|2000+50
2000+50
|2.050
2050
|209,36871
192,20805
|1.445.520
1.682.917
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
1500+38
|1.025
1082
|205,29520
—
|1.503.468
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)
|TYT
|2200+55
2200+55
|2.255
2255
|196,79673
186,46381
|1.623.748
1.731.967
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
1500+38
|1.025
952
|193,79714
—
|1.661.464
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim)
|TYT
|300+8
500+13
|308
294
|193,12351
—
|1.669.185
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim)
|TYT
|800+20
1000+25
|820
747
|193,00322
—
|1.670.491
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)
|TYT
|2000+50
2000+50
|2.050
2050
|191,68077
188,79546
|1.684.476
1.716.601
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yaşlı Bakımı (Açıköğretim)
|TYT
|450+12
500+13
|462
364
|189,43232
—
|1.704.475
—